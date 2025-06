Był miłością jej życia. Małżeństwo z aktorem nazwała "totalną katastrofą"

Miley Cyrus i Liam Hemsworth to para, o której było bardzo głośno - wielokrotnie kończyli swój związek, by po jakimś czasie znowu do siebie wrócić. Gdy w 2018 roku wzięli ślub, fani cieszyli się ich szczęściem i mieli nadzieję, że tym razem zakochani pokonali wszelkie przeciwności. Niestety... zaledwie pół roku po sakramentalnym "tak" para już była w separacji. Przedstawiamy historię burzliwej relacji światowej sławy piosenkarki i rozchwytywanego aktora.

Zdjęcie Liam Hemsworth i Miley Cyrus / Michael Buckner / Staff / Getty Images