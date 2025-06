Jest kontynuacja kultowej serii. Czekaliśmy na to aż osiemnaście lat

"28 lat później"

W 2002 roku wszedł do kin kultowy dziś film "28 dni później". Produkcja Danny'ego Boyle'a z Cillianem Murphym w roli głównej cieszyła się tak dużą popularnością, że pięć lat później powstała jej kontynuacja zatytułowana "28 tygodni później". Na kolejną odsłonę popularnej serii przyszło nam czekać o wiele dłużej - w piątek w kinach na całym świecie zadebiutuje horror "28 lat później" . Za reżyserię ponownie odpowiada nagrodzony Oscarem Danny Boyle, a w obsadzie znalazły się takie gwiazdy, jak Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer i Ralph Fiennes.

Reklama

W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "28 lat później" [trailer] materiały prasowe

"Elio"

W nowej animacji Disneya i Pixara "Elio" , tytułowy bohater, młody marzyciel i pasjonat kosmosu, niespodziewanie zostaje przeniesiony do międzygalaktycznej organizacji zrzeszającej przedstawicieli najdalszych zakątków wszechświata.

Przez pomyłkę uznany za lidera Ziemi, staje przed wyzwaniem, które wywraca jego życie do góry nogami. W obliczu międzyplanetarnego kryzysu Elio musi odnaleźć się w świecie pełnym niezwykłych istot, zbudować z nimi porozumienie oraz odkryć prawdę o swojej tożsamości i roli we wszechświecie, a przy tym nie stracić szansy na spełnienie największego marzenia.

"Wiosna Juliette"

Główną bohaterką francuskiego komediodramatu "Wiosna Juliette" jest tytułowa trzydziestopięciolatka (w tej roli laureatka Cezara Izïa Higelin) - utalentowana ilustratorka książek dla dzieci. Bohaterka wraca do rodzinnego miasta, by najbliższe dwa tygodnie spędzić u boku najbliższych, z którymi dawno się nie widziała. Rodzina Juliette stanowi prawdziwą galerię osobowości - od bujającego w obłokach ojca, przez nieobecną matkę artystkę, wiecznie zajętą swoimi sprawami siostrę, aż po ukochaną babcię, która coraz poważniej odczuwa związane ze starością ograniczenia. Ukryte wspomnienia, niewypowiedziane prawdy oraz rodzinne sekrety stopniowo zaczynają wypływać na powierzchnię. Mocno odbijają się też na nieco chaotycznych relacjach pomiędzy członkami familii. Chwilą oddechu od rodzinnych zawirowań staje się dla Juliette kontakt z poznanym na miejscu czarującym mężczyzną.

Film Blandine Lenoir to adaptacja popularnej powieści graficznej autorstwa Camille Jourdy. Francuska reżyserka w delikatny, ale i zniuansowany sposób eksploruje temat rodzinnych więzi, tajemnic oraz pojednania. To pełna humanizmu i ciepłego humoru kameralna opowieść, która ma w sobie wiele uniwersalnych wartości.

W polskich kinach wciąż grane są filmy:

"Jak wytresować smoka"

Przez ponad dekadę epicka trylogia filmów animowanych "Jak wytresować smoka" - o przyjaźni nastoletniego chłopca o imieniu Czkawka i jego smoka z gatunku Nocna Furia - poruszała, inspirowała i zachwycała widzów na całym świecie. Trzykrotnie nominowany do Oscara zdobywca Złotego Globu Dean DeBlois, kreatywny wizjoner stojący za uznaną trylogią studia DreamWorks Animation, przedstawia nowy rozdział ukochanej historii. Tym razem jako film z aktorami.

Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, mieszka Czkawka (Mason Thames). Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza (Gerard Butler) przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze smokiem o imieniu Szczerbatek. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid (Nico Parker) u boku Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem.

Gdy pojawia się starożytne zagrożenie, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do wykucia nowej przyszłości. Razem muszą podążać delikatną ścieżką w kierunku pokoju, wznosząc się poza granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.

"Materialiści"

Komedia romantyczna "Materialiści" zabiera widzów prosto do tętniącego życiem Nowego Jorku, gdzie poznają Lucy (Dakota Johnson) - charyzmatyczną i skuteczną swatkę, która pomogła już wielu parom odnaleźć prawdziwą miłość. Choć zawodowo świetnie radzi sobie z łączeniem ludzi, prywatnie ma wysokie wymagania wobec mężczyzn.

Wszystko zmienia się, gdy poznaje ideał - przystojnego i intrygującego mężczyznę granego przez Pedro Pascala. Jednak gdy na horyzoncie ponownie pojawia się jej były chłopak (Chris Evans), Lucy zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie.

"Materialiści" to pełna uroku i błyskotliwego humoru opowieść o miłości, wyborach i tym, co naprawdę liczy się w relacjach. Komedię romantyczną wyreżyserowała Celine Song, której "Poprzednie życie" było nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film w minionym roku.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca oraz zabijania.

Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

"Ballerina" jest częścią uniwersum "Johna Wicka". Jej akcja rozgrywa się między trzecią i czwartą odsłoną głównego cyklu. Keanu Reeves ponownie wcielił się w zabójcę ze słabością do psiaków. Swe role powtórzyli także Ian McShane, Anjelica Huston i zmarły w 2023 roku Lance Reddick. To ostatni raz, gdy będziemy mogli zobaczyć go na dużym ekranie. W pozostałych rolach wystąpili Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda. Reżyserował Len Wiseman, a nad całością czuwał Chad Stahelski, jeden z pomysłodawców serii.

"Fenicki układ"

"Fenicki układ" jest najnowszą czarną komedią Wesa Andersona, którą napisał on razem z Romanem Coppolą. Film miał swoją premierę podczas 78. Festiwalu w Cannes, gdzie był pokazywany w ramach Konkursu Głównego. Fabuła skupia się na losach Zsa-zsy Kordy (Benicio del Toro), bezwzględnego europejskiego biznesmena, który staje się celem niezliczonych spisków i zamachów, oraz siostrze Liesl (Mia Threapleton), jego jedynej córce.

Anderson jak zawsze zgromadził na planie imponująca obsadę. W filmie zobaczymy Michaela Cerę, Riza Ahmeda, Toma Hanksa, Bryana Cranstona, Mathieu Amalrica, Richarda Ayoade'a, Jeffreya Wrighta, Scarlett Johansson, Benedicta Cumberbatcha, Ruperta Frienda, Hope Davis, F. Murraya Abrahama, Charlotte Gainsbourg, Willema Dafoe i Billa Murraya.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" będzie finałową odsłoną popularnej serii. Potwierdził to sam Tom Cruise, który już od 29 lat wciela się w postać agenta Ethana Hunta.

Fabuła będzie kontynuacją poprzedniej części, filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" (2023). Ethan Hunt i jego zespół nadal szukają sztucznej inteligencji o nazwie "Byt". Po drodze Hunt znów zmierzy się z Gabrielem, wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby.

W ostatniej części "Mission: Impossible" poza Cruise'em występują: Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Holt McCallany i Nick Offerman.



"Lilo & Stitch"

Aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku. "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę.

Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis.