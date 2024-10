Pan Darcy i Elizabeth ponownie na ekranie? Trwają prace nad nową adaptacją!

"Duma i uprzedzenie": światowy hit Jane Austen

"Duma i uprzedzenie" to klasyczna powieść Jane Austen, wydana w 1813 roku, która stała się jednym z najbardziej cenionych dzieł literatury. Książka ukazuje życie angielskich wyższych sfer na przełomie XVIII i XIX wieku, poruszając tematykę małżeństwa, statusu społecznego i moralnych wartości. Główna bohaterka, Elizabeth Bennet, reprezentuje niezależną, inteligentną kobietę, która, wbrew oczekiwaniom społeczeństwa, nie podporządkowuje się od razu presji zamążpójścia.

W centrum fabuły znajduje się relacja między Elizabeth Bennet a Panem Darcy’m, zamożnym właścicielem ziemskim, który początkowo wydaje się wyniosły i dumny. Ich miłość rozwija się powoli, a początkowe uprzedzenia wobec siebie obojga ustępują miejsca głębszemu zrozumieniu. Oprócz wątku miłosnego "Duma i uprzedzenie" oferuje także przenikliwą analizę ówczesnych norm społecznych. Rodzina Bennetów, mając pięć córek i brak męskiego dziedzica, staje w obliczu wyzwań związanych z koniecznością zapewnienia przyszłości dziewcząt.

"Duma i uprzedzenie": nowa adaptacja Netfliksa nadchodzi?

Jak donosi serwis Deadline, scenariusze do najnowszej produkcji z uniwersum Austen napisała Dolly Alderton, znana m.in. z serialu "Wszystko, co wiem o miłości". Choć szczegóły dotyczące obsady pozostają tajemnicą, wiadomo, że projekt jest rozwijany przez producenta Lookout Point, odpowiedzialnego za sukces "Gentleman Jack". Mimo to nie jest jeszcze pewne, czy serial ostatecznie trafi na ekrany, ponieważ Netflix nie wydał jeszcze potwierdzenia.

Niedawno BBC ogłosiło prace nad serialem "The Other Bennet Sister" opartym na książce Janice Hadlow, koncentrującym się na postaci Mary Bennet. Tymczasem reżyserka Emerald Fennell pracuje nad nową wersją "Wichrowych Wzgórz" z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych.