Ed Wood (1994)

Film jest hołdem dla wielokrotnie krytykowanego twórcy, Eda Wooda, którego często wyróżniano tytułem najgorszego reżysera w historii kina. W tytułowego bohatera wcielił częsty współpracownik Burtona, Johnny Depp. Wood w latach 50. stworzył wiele niskobudżetowych filmów science fiction, kryminałów i horrorów. Kilka z nich po latach uznano za klasyki; za jeden z najważniejszych uważa się "Plan dziewięć z kosmosu" (1959).

Kreacja Deppa obrazuje reżysera filmów "klasy Z" w czuły, uroczy i nieco romantyzowany sposób. Burton w swoim filmie skupia się także na przedstawieniu relacji Wooda ze słynnym aktorem węgierskiego pochodzenia, Belą Lugosim, który był odtwórcą Draculi w kultowej produkcji Toda Browninga z 1931 roku.



Reklama

Amadeusz (1984)

Film oparty został na sztuce Petera Shaffera o tym samym tytule. Autor pomagał również przy pisaniu scenariusza.

Fabuła przedstawia życie i twórczość Wolfganga Amadeusa Mozarta na dworze cesarza Józefa II z perspektywy Antonia Salieriego, nadwornego kompozytora cesarza. Choć Salieri zauważa i docenia talent tytułowego artysty, uważa za zniewagę kontrastujący z wielkimi możliwościami bezwstydny charakter.

Bogowie (2014)

Film "Bogowie" opowiada o profesorze Zbigniewie Relidze, który w latach 80. XX wieku dokonał wraz ze swym zespołem pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Było to jednak nie tylko wyjątkowe medyczne osiągnięcie, ale również wydarzenie przełamujące tabu. Jeszcze kilka dekad temu transplantacja serca była według powszechnej opinii działaniem wbrew naturze. W postać profesora Religii wcielił się Tomasz Kot.



Zdjęcie Kadr z filmu "Bogowie" / WATCHOUT PRODUCTIONS / Album/EAST NEWS / East News

Erin Brockovich (2000)

Erin Brockovich (Julia Roberts) jest dwukrotną rozwódką i samotnie wychowuje trójkę dzieci. Nie ma pieniędzy, wykształcenia. Może za to poszczycić się wybuchowym usposobieniem i ciętym językiem. Kiedy w wyniku zbiegu okoliczności zdobywa pracę w kancelarii adwokata Eda Masry (Albert Finney), odkrywa, że potężny koncern doprowadził do zanieczyszczenia wody w małym prowincjonalnym miasteczku. Jego mieszkańcy od dawna zapadają tam na różne choroby. By ujawnić prawdę, kobieta kieruje sprawę do sądu, żądając dla mieszkańców odszkodowania.

Za tytułową rolę Julia Roberts zdobyła m.in. Oscara, Złotego Globa oraz nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki.



Lista Schindlera (1993)

Wyreżyserowana przez Stevena Spielberga "Lista Schindlera" jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych produkcji, które były kręcone w Polsce. To przejmująca opowieść o Oskarze Schindlerze, który podczas II wojny światowej uratował ponad tysiąc pracowników. Większość scen została w Krakowie. Dodatkowo zdjęcia były realizowane w Oświęcimiu i innych miejscach o dużym znaczeniu historycznym.

Zobacz też: Histerycznie roześmiana perfekcjonistka. Norweżka podbija filmowy świat