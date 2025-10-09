Kultowe filmy, które zarobiły miliony. Doczekamy się kolejnej części
Seria "Ocean's", która zdobyła ogromną popularność na całym świecie, doczeka się kolejnej odsłony. George Clooney potwierdził, że budżet na "Ocean's 14" został już zatwierdzony!
W 2001 roku zadebiutował film "Ocean's 11" w reżyserii Stevena Soderbergha. Amerykańska komedia sensacyjna z plejadą gwiazd w obsadzie okazała się być spektakularnym hitem. Film zarobił ponad 180 mln dolarów na świcie i doczekał się dwóch kontynuacji oraz spin-offu "Ocean's 8".
W pierwszej części kultowej już serii Danny Ocean planuje skok na sieć kasyn. W tym zadaniu ma pomóc mu specjalnie wyselekcjonowana grupa włamywaczy, w skład której wchodzą m.in. Matt Damon, Brat Pitt, Elliott Gould, Don Cheadle i Bernie Mac. W głównej roli wystąpił George Clooney, a na ekranie oglądaliśmy także Andy'ego Garcię, Julię Roberts czy Scotta L. Schwartza.
Okazuje się, że nowa odsłona jest już w drodze. Podczas niedawnego wywiadu George Clooney zdradził, jak się mają pracę nad "Ocean's 14".
"Właśnie zatwierdziliśmy budżet w Warner Bros. i próbujemy wszystko dopiąć. To tylko kwestia dogrania harmonogramu i ustalenia daty rozpoczęcia pracy. Zaczniemy kręcić prawdopodobnie za dziewięć, dziesięć miesięcy" - wyznał.
Gwiazdor zdradził także, że możemy oczekiwać powrót największych gwiazd serii. "Tak, Brad, Matt, Don i Julia. Ostatnio jadłem obiad z Julią. Wszyscy wciąż są bliskimi przyjaciółmi. Więc okazja do wspólnej pracy byłaby fajna" - powiedział.
Jak już wspomnieliśmy reżyserem oryginalnych trzech filmów z serii "Ocean's" jest Steven Soderbergh, jednak twórca wyznał, że nie planuje już wiązać się z kolejnymi odsłonami kultowych filmów. Uważa, że wyczerpał temat. Na ten moment nie wiemy, kto zostanie reżyserem "Ocean's 14". Typuje się m.in. autora "Kaskadera" i "Bullet Train", Davida Leitcha.
