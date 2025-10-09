Kultowe filmy, które zarobiły miliony. Doczekamy się kolejnej części

Powstaje kontynuacja kultowych filmów

W 2001 roku zadebiutował film "Ocean's 11" w reżyserii Stevena Soderbergha. Amerykańska komedia sensacyjna z plejadą gwiazd w obsadzie okazała się być spektakularnym hitem. Film zarobił ponad 180 mln dolarów na świcie i doczekał się dwóch kontynuacji oraz spin-offu "Ocean's 8".

W pierwszej części kultowej już serii Danny Ocean planuje skok na sieć kasyn. W tym zadaniu ma pomóc mu specjalnie wyselekcjonowana grupa włamywaczy, w skład której wchodzą m.in. Matt Damon, Brat Pitt, Elliott Gould, Don Cheadle i Bernie Mac. W głównej roli wystąpił George Clooney, a na ekranie oglądaliśmy także Andy'ego Garcię, Julię Roberts czy Scotta L. Schwartza.

Okazuje się, że nowa odsłona jest już w drodze. Podczas niedawnego wywiadu George Clooney zdradził, jak się mają pracę nad "Ocean's 14".

"Właśnie zatwierdziliśmy budżet w Warner Bros. i próbujemy wszystko dopiąć. To tylko kwestia dogrania harmonogramu i ustalenia daty rozpoczęcia pracy. Zaczniemy kręcić prawdopodobnie za dziewięć, dziesięć miesięcy" - wyznał.



Gwiazdor zdradził także, że możemy oczekiwać powrót największych gwiazd serii. "Tak, Brad, Matt, Don i Julia. Ostatnio jadłem obiad z Julią. Wszyscy wciąż są bliskimi przyjaciółmi. Więc okazja do wspólnej pracy byłaby fajna" - powiedział.

Kto wyreżyseruje "Ocean's 14"?

Jak już wspomnieliśmy reżyserem oryginalnych trzech filmów z serii "Ocean's" jest Steven Soderbergh, jednak twórca wyznał, że nie planuje już wiązać się z kolejnymi odsłonami kultowych filmów. Uważa, że wyczerpał temat. Na ten moment nie wiemy, kto zostanie reżyserem "Ocean's 14". Typuje się m.in. autora "Kaskadera" i "Bullet Train", Davida Leitcha.

