Zarabiała w Izraelu. Kłopoty zaczęły się, kiedy wróciła do Polski. Bolesna konfrontacja z przeszłością

Debiut pełnometrażowy izraelskiej reżyserki Or Sinai "Mama" to opowieść o kobiecie, która po latach pracy za granicą wraca do domu i odkrywa, że wszystko co znała stało się jej obce. Czy już nie należy do tamtego świata? Premiera filmu z Dominiką Bednarczyk-Krzyżowską, Arkadiuszem Jakubikiem oraz Jowitą Budnik miała miejsce w ramach Pokazów Specjalnych na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Kadr z filmu "Mama" /materiały prasowe