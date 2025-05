Denzel Washington zaskoczony prestiżową nagrodą. Nie ukrywał emocji

"To wyjątkowy dzień" - mówił Thierry Frémaux, dyrektor festiwalu w Cannes. "Denzel, jesteś dziś z nami, a my mamy dla ciebie niespodziankę. To nasz sposób na wyrażenie podziwu wobec twojego wkładu w kino. Najlepiej wie o tym Spike Lee, który wyszedł z tym pomysłem". Następnie przedstawiono krótkie wideo, prezentujące najważniejsze role w karierze aktora.

Washington pojawił się na scenie w towarzystwie reżysera "Highest 2 Lowest". "Ten gość jest moim bratem" - zaczął Lee, obejmując aktora. "Kocham cię i cieszę się, że jesteś w miejscu, w którym wszyscy też cię kochają. Panie Washington, chcemy dać panu coś wyjątkowego".

