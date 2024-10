"Gorączka" (1995)

"Gorączka" opowiada o pojedynku między przywódcą grupy złodziei i rozpracowującym go policjantem. Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W rolach głównych wystąpili Robert De Niro i Al Pacino. W pozostałych mogliśmy zobaczyć między innymi Vala Kilmera, Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Michael Mann. Obecnie trwają pracą nad drugą odsłoną produkcji.

Zdjęcie Al Pacino i Robert De Niro w "Gorączce" / Warner Bros. Pictures/Collection Christophel/East News / East News

"Obiecująca. Młoda. Kobieta" (2020)

Film miał premierę na festiwalu Sundance, gdzie spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami widzów. Emerald Fennell jest autorką scenariusza do filmu, a także jego reżyserką. Był to jej pełnometrażowy debiut, który ze względu na przemyślaną i intrygującą fabułę jest w stanie zaskakiwać widza od pierwszej do ostatniej sekundy.

Główna bohaterka Cassandra Thomas (Carey Mulligan) odrzuca karierę i własne potrzeby, by uporać się z traumą. Produkcja jest gorzką krytyką patriarchalnego społeczeństwa. Obraz zdobył Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.

Zdjęcie Carey Mulligan w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta" / UIP / materiały prasowe

"Gad" (2023)

Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia - czytamy w oficjalnym opisie Netflixa.

W obsadzie zobaczymy m.in. Benicio del Toro, Michaela Pitta czy Justina Timberlake'a. Za reżyserię odpowiada Grant Singer.

"Bielmo" (2022)

West Point, 1830 rok. Pewnego szarego, zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Kiedy jego ciało trafia do kostnicy, wychodzi na jaw, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich - ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji - młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Film powstał na podstawie powieści Louisa Bayarda "The Pale Blue Eye", a reżyserią zajął się Scott Cooper. W rolach drugoplanowych zobaczyć możemy m.in.: Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Tobyego Jonesa, Harryego Lawteya, Simona McBurneya, Hadley Robinson, Timothyego Spalla i Roberta Duvalla.

"Niebezpieczni dżentelmeni" (2022)

Film prezentuje historię fikcyjną, choć przedstawiającą wielu prawdziwych, znanych artystów Młodej Polski, którzy poprzez sztukę zapisali się na kartach historii.

Po zakończeniu hucznej imprezy u Witkacego (Marcin Dorociński), Żeleński (Tomasz Kot), Conrad (Andrzej Seweryn) i Malinowski (Wojciech Mecwaldowski) budzą się z silnym bólem głowy i nie pamiętają nic z ubiegłego wieczoru. Na dodatek w pokoju znajduje się ciało nieznanego im osobnika. Po chwili mężczyźni zdają sobie sprawę, że przy okazji zniknęły także ich pieniądze zbierane na wyprawę na Antypody, a do mieszkania próbuje dostać się policja.

Zdjęcie "Niebezpieczni dżentelmeni" / Łukasz Bąk / materiały prasowe

Seria filmów "Na noże"

Pierwsza część filmu "Na noże" (2019) opowiadała o pochodzącym z południa Stanów Zjednoczonych detektywie Benoicie Blancu (Daniel Craig), który starał się rozwikłać zagadkę śmierci pisarza Harlana Thrombeya (Christopher Plummer). Główną podejrzaną według niezadowolonych i zawistnych krewnych była pielęgniarka Marta (Ana de Armas), dziedziczka całej fortuny starca.

Druga odsłona serii, "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'", zadebiutowała na Netfliksie 23 grudnia 2022 roku. Blanc trafił na wyspę miliardera Milesa Brona (Edward Norton). Ten poprosił detektywa o udział w grze kryminalnej, którą prowadzi ze znajomymi. Zabawa kończy się, gdy jeden z gości ginie w tajemniczych okolicznościach.

Trzecia część serii ma trafić do streamingu już w 2025 roku.

"Dom zły" (2009)

Akcja filmu rozgrywa się w surowej bieszczadzkiej scenerii, w zimowy, ponury dzień stanu wojennego. Ekipa operacyjno-dochodzeniowa pod dowództwem porucznika Mroza (Bartłomiej Topa) prowadzi wizję lokalną w gospodarstwie Dziabasów. Podejrzany Edward Środoń (Arkadiusz Jakubik) opowiada historię, która wydarzyła się jesienią 1978 roku, podczas burzliwej, pijackiej nocy. Mroczna, początkowo komiczna, stopniowo coraz bardziej przerażająca historia Środonia oraz Bożeny (Kinga Preis) i Zdzisława (Marian Dziędziel) Dziabasów, przeplata się ze scenami ukazującymi przekręty osób, którzy uczestniczą w dochodzeniu.

