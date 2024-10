Laureat Oscara powraca z emerytury. Syn nakłonił go do zmiany decyzji

Daniel Day-Lewis, zdobywca aż trzech Oscarów w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, wraca do pracy! Legendarny gwiazdor od kilku lat przebywał na emeryturze. Co nakłoniło go do powrotu?

