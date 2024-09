"2001: Odyseja kosmiczna" to jeden z najbardziej wpływowych filmów w historii kina, który stał się symbolem gatunku science fiction. Film, inspirowany powieścią Arthura C. Clarke'a, to epicka podróż przez czas i przestrzeń, która zaczyna się na Ziemi w erze prehistorycznej, a kończy w niezbadanych zakątkach wszechświata. Główny bohater, astronauta Dave Bowman, wyrusza w misję kosmiczną, której celem jest odkrycie tajemnicy monolitu o nieznanym pochodzeniu. Film jest znany nie tylko z wizualnych efektów specjalnych, za które otrzymał Oscara, ale także z filozoficznych rozważań na temat ludzkiej ewolucji, technologii i nieśmiertelności.

Gwiazdorska obsada "2001: Odyseja kosmiczna"

Za reżyserię filmu odpowiada Stanley Kubrick, który stworzył prawdziwe arcydzieło z gwiazdorską obsadą. Główną rolę astronauty Dave'a Bowmana zagrał Keir Dullea, którego postać staje się kluczowa w ostatnich scenach filmu. Partneruje mu Gary Lockwood w roli astronauty Franka Poole'a.

W filmie pojawia się także charakterystyczny głos Douglasa Raina, który wciela się w HAL 9000 - komputer pokładowy, będący jedną z najważniejszych postaci filmu. Postać HAL-a 9000 stała się ikoną filmowego złoczyńcy, a jego linia dialogowa "Open the pod bay doors, HAL" jest jedną z najbardziej znanych kwestii w historii kina.

Gdzie obejrzeć "2001: Odyseja kosmiczna" online?

Jeśli chcesz ponownie zanurzyć się w niezwykłą podróż w kosmos lub po raz pierwszy odkryć to arcydzieło, "2001: Odyseja kosmiczna" jest dostępna na wielu popularnych platformach streamingowych i VOD. Film można wypożyczyć na takich platformach jak Apple TV, Prime Video, Rakuten TV, Canal+ czy Player. Dzięki szerokiemu dostępowi online, możesz łatwo wyruszyć w filmową podróż z Dave'em Bowmanem i odkryć tajemnice wszechświata.

