Wyczekiwana trzecia odsłona "Piep*zyć Mickiewicza" jest już dostępna w kinach. Film ukazuje, jak wymagające bywa dorastanie we współczesnej rzeczywistości. Produkcja skupia się na nastolatkach, balansujących między światem TikToka a egzaminami maturalnymi - dopiero zaczynających rozumieć, czym jest dorosłość. W rolach głównych występują m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Dawid Ogrodnik.

Do obsady uwielbianej serii dołączył początkujący aktor, Aleksander Idzi. Wcześniej wystąpił w epizodycznej roli w serialu "Szpital Św. Anny". "Piep*zyć Mickiewicza 3" to jego debiut na dużym ekranie. Wcielił się w postać Adama.

Aleksander Idzi dla Interii o "Piep*zyć Mickiewicza 3". To jego pierwsza rola

Z okazji premiery "Piep*zyć Mickiewicza 3" porozmawialiśmy z Aleksandrem Idzim. Aktor obecnie studiuje na II roku na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. W rozmowie z Interią opowiedział o swoich początkach z aktorstwem.

"Bardzo chciałem grać w piłkę nożną" - przyznał. Aktorstwo pojawiło się dopiero później.

"Wylądowałem w Krakowie i najpierw poszedłem do LART-u. Nie chciałem jeszcze iść do szkoły - mama i tata bardzo mnie do tego namawiali, a ja chciałem najpierw sprawdzić, czy to jest dla mnie i zobaczyć świat trochę bardziej od środka. W LART-cie poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi. Z niektórymi, z którymi miałem najlepszy kontakt, wciąż utrzymuję znajomości w szkole. Pamiętam, że z mojej grupy wiele osób dostało się do szkół aktorskich w całej Polsce" - opowiadał aktor, przyznając, że była to dobra decyzja.

Aleksander Idzi Artur Zawadzki/REPORTER East News

Idzi podzielił się także wrażeniami z pierwszych doświadczeń na planie filmowym.

"Oglądając film, widzę, które sceny nagrywałem pierwsze, a które już po kilku dniach. Ta swoboda pojawiła się z czasem, i to przede wszystkim dzięki grupie - aktorom, ale też całej ekipie filmowej, która tworzyła bardzo bezpieczną atmosferę do pracy. Dzięki temu każdego kolejnego dnia czułem się pewniej i łatwiej było mi pracować" - mówił.

"Piep*zyć Mickiewicza 3" z kolejnym sukcesem. Ponad pół miliona widzów w kinach

Kilka dni temu dystrybutor NEXT FILM poinformował, że "Piep*zyć Mickiewicza 3" w kinach obejrzało ponad pół miliona widzów. Na ten moment liczba ta z pewnością się zwiększyła. Poza tym pierwsze dwie części cieszą się popularnością na platformach streamingowych. To sukces, o którym wiele polskich filmów może jedynie pomarzyć.

W czym tkwi siła serii "Piep*zyć Mickiewicza"?

"Uniwersum 'Piep*zyć Mickiewicza' odwzorowuje codzienne życie [nastolatków - przyp. red.]. Nie chodzi tylko o to, co dzieje się w szkole, ale pokazanie wszystkiego w realistyczny sposób. Pokazuje, z jakimi problemami młodzież spotyka się na co dzień. W ten sposób widzowie mogą z tym rezonować, a film dodatkowo wprowadza różne ciekawe elementy, które sprawiają, że historia staje się jeszcze bardziej angażująca" - twierdzi Aleksander Idzi.

Na ten moment nie wiadomo, czy powstanie czwarta część, ale przy takim sukcesie raczej można się spodziewać kontynuacji przygód uwielbianych licealistów.