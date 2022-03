"Jak zawsze" oraz "Gniew" trafią na ekran

"Jak zawsze" to wydana w 2017 roku historia starszego małżeństwa, które dostaje szansę, by ponownie przeżyć swoją młodość oraz miłość. W tajemniczych okolicznościach bohaterowie cofają się w czasie do lat 60 XX wieku. Szybko odkrywają jednak, że wylądowali w alternatywnej rzeczywistości, w której Polska po II wojnie światowej nie znalazła się w radzieckiej strefie wpływów.



"Bardzo dużo sobie obiecuję po tej ekranizacji" - przyznał w podcaście "Mój Ulubiony Film" na Filmwebie Zygmunt Miłoszewski. - "Ludzie, którzy to robią - to jest taki nieoczywisty wybór - są strasznie napaleni, żeby to robić. Mają know-how trochę z innego świata, reklamowo-teledyskowy. Są dobrzy w CGI (...) Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie film, czy miniserial".



Pisarz ujawnił również, że zagraniczny producent szykuje serial o przygodach prokuratora Teodora Szackiego, bohatera powieściowej trylogii: "Uwikłanie", "Ziarno prawdy" i "Gniew". Fabuła pierwszego sezonu będzie najpewniej bazować na finałowej części cyklu. "Ja im daję bohatera. Oni pewnie zaczną od 'Gniewu', a potem będą sobie robić swoje rzeczy z tym bohaterem, czyli zgorzkniałym prokuratorem z Polski, który rozwiązuje pod szarą chmurą mroczne środkowoeuropejskie zagadki kryminalne" - zdradził Miłoszewski. - "Mogę powiedzieć, że ma się to dziać w Europie. Może też poprzednie części, które zostały już zekranizowane jako filmy, powrócą w formie fabuł serialowych". Przypomnijmy, że w 2011 roku "Uwikłanie" przeniósł na ekran Jacek Bromski , a w 2015 roku "Ziarno prawdy" zekranizował Borys Lankosz .

W powieściowym "Gniewie" Szacki układa sobie życie w jesiennym Olsztynie, czyli - jak pisze wydawca - ponurym mieście wiecznej mgły i marznącej mżawki. Bohater wierzy, że zbrodnia to wybór, że nie da się jej usprawiedliwić emocjami, że powinniśmy świadomie nie czynić zła. Nie spodziewa się, że niewinny początek - odnalezienie starych niemieckich zwłok - doprowadzi go do sytuacji, kiedy gniew przejmie nad nim kontrolę i zmusi do wyborów ostatecznych.



"Bezcenny": Ekranizacja w hollywoodzkim stylu?

Miłoszewski opowiedział również, co dzieje się z zapowiadaną już w 2020 roku ekranizacją powieści przygodowej "Bezcenny". Swego czasu prawa do adaptacji książki zostały wycenione na milion dolarów, co miało odstraszyć rodzimych producentów. Bali się oni również wysokich kosztów realizacji filmu - książka wypełniona jest scenami akcji rodem z hollywoodzkich blockbusterów.



"Czytałem scenariusz. Nie mogę powiedzieć, kto pisze. Nie mogę powiedzieć, dla kogo. Nie mogę powiedzieć, kto to robi. Ale wygląda na to, że będą te sceny i że będzie to ekranizacja na bogato. Muszę się przyznać, że nie wziąłem za prawa miliona dolarów. Chciałbym, ale to się w ogóle nie zbliżyło do tej kwoty. Ale jest to jakaś superprzygoda i bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Chciałbym w ogóle powiedzieć coś więcej, bo tam są fajne anegdoty, ale nie mogę. Dopiero jak producent zdecyduje się ujawnić różne informacje, co - mam nadzieję - wydarzy się lada chwila, bo to już tak się rozpędza" - zapowiedział pisarz.



Ekranizacja zostanie zrealizowana w formie miniserialu, najprawdopodobniej dla któregoś z serwisów streamingowych. "Są trzy, które mają środki i chęć do tego, żeby mieć swoje treści. I żeby to były treści lokalne, które czasami stają się bardzo międzynarodowe" - stwierdził Miłoszewski i dodał, że w ostatnim czasie zgłasza się do niego sporo producentów. "To jest pozytywny efekt uboczny tego, jak streamingi urosły na pandemii. Że zaczęły szukać treści. Że te treści są w literaturze. Że literatura dostaje drugie życie" - podsumował pisarz.



