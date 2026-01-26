"Zwierzogród 2" będzie dostępny do wypożyczenia lub kupna w formie cyfrowej już we wtorek 27 stycznia 2026 roku. Z kolei 3 marca film będzie można kupić na nośnikach fizycznych: 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD. Nie wiemy, kiedy trafi on do oferty platformy streamingowej Disney+.

"Zwierzogród 2". O czym opowiada popularna animacja?

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Pierwsze zapowiedzi "Zwierzogrodu 2" pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery: "To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".

Dubbingiem w sequelu zajęli się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence i Bonnie Hunt. Postać piosenkarki Gazeli po raz kolejny przemówiła głosem Shakiry. Za reżyserię odpowiadał duet Jared Bush oraz Byron Howard. Jednym z kluczowych bohaterów opowieści jest wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłożył Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko wszędzie, naraz".