Zwerbował kolejne wielkie nazwisko. Na ten seans czekają wszyscy

"The Odyssey": Ryan Hurst w obsadzie!

Ryan Hurst, znany fanom "Synów Anarchii" jako Opie Winston, dołącza do gwiazdorskiej obsady najnowszego filmu Christophera Nolana - "The Odyssey". Produkcja, będąca widowiskową adaptacją eposu Homera, już powstaje i zapowiada się jako spektakularne kino akcji.

Dla Hursta to kolejny ważny krok w karierze. Aktor, który zyskał uznanie jako Opie w "Synach Anarchii", ma na koncie role w "The Walking Dead", "Tytani", "Szeregowiec Ryan", "Bates Motel" czy "Byliśmy żołnierzami". Niedawno można go było zobaczyć w serialu Disney+ "Tajne stowarzyszenie Nicholasa Benedicta", a wkrótce pojawi się w nowej produkcji Netflixa "The Abandons" u boku Leny Headey i Gillian Anderson.

Zdjęcie Ryan Hurst / Kevin Winter / Getty Images

"The Odyssey": epickie widowisko z gwiazdorską obsadą

Hurst to kolejna mocna postać w imponującym zestawieniu aktorów. Do tej pory zdradzono, że w filmie Nolana wystąpią: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Mia Goth Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo oraz Charlize Theron.

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio.

"The Odyssey" ma być najdroższym filmem w karierze Christophera Nolana.

