Znany aktor skazany na pół roku więzienia. Czy trafi za kratki?

O wyroku poinformowała belgijska agencja informacyjna Belga. Schoenaerts został zatrzymany za jazdę motorem bez uprawnień. Stracił je w 2021 roku za wykroczenia drogowe.

Aktor był zobowiązany do zdania egzaminów poprawkowych, czego nie zrobił. Otrzymał także grzywnę wynoszącą cztery tysiące euro i roczny zakaz kierowania pojazdów mechanicznych. Schoenaerts może odwołać się od wyroku. Rzecznik sądu Luc De Clei powiedział Beldze, że szanse na to, iż aktor trafi do więzienia, są praktycznie zerowe.

Schoenaerts miał wielokrotnie kłopoty z prawem z powodu kierowania pojazdów bez uprawnień. Wyrok obejmuje 11 takich przypadków. Ostatnim razem zatrzymano go w zeszłym miesiącu w Belgii. Odmówił badania alkomatem oraz miał zachowywać się agresywnie wobec funkcjonariuszy, gdy jego pojazd został odholowany. Na kilka godzin trafił do aresztu.

Matthias Schoenaerts. Jego najważniejsze role

Urodzony w 1977 roku Schoenaerts jest jednym z najbardziej znanych europejskich aktorów pracujących w Hollywood. Przełomem okazał się jego występ w "Rust and Bone" Jacquesa Audiarda z 2012 roku. Otrzymał za swój występ Cezara dla najbardziej obiecującego aktora.

W ostatnich latach wystąpił między innymi w "Brudnym szmalu", "Dziewczynie z portretu", "Nienasyconych", "Czerwonej jaskółce", "Ukrytym życiu" i dwóch częściach "The Old Guard".

W najbliższym czasie zobaczymy go w adaptacji komiksu DC "Supergirl: Woman of Tomorrow" Craiga Gillespie, w którym wcieli się w antagonistę kuzynki Supermana, Krema. Film wejdzie do kin 26 czerwca 2026 roku.