Znamy kolejną gwiazdę nowego filmu Marvela. Sławę przyniósł jej serial Netfliksa

"Fantastyczna czwórka": Gwiazdorska obsada

W lutym poznaliśmy obsadę nowej "Fantastycznej czwórki". Wytwórnia Marvel Studios zadbała, by w członków tytułowej drużyny wcieliły się gwiazdy. Aktorów ogłoszono za pomocą specjalnej grafiki, opublikowanej z okazji walentynek.



Oficjalnie potwierdzono krążące po sieci od jakiegoś czasu plotki, że w Fantastyczną Czwórkę wcielą się Pedro Pascal (Mr. Fantastic/Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia) i Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór).

Reżyseruje Matt Shakman. "Fantastyczna czwórka" otworzy szóstą fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Potwierdzono także zmianę daty premiery filmu - superprodukcja wejdzie do kin 25 lipca 2025 roku. Poprzednią datę, 2 maja 2025 roku, zajęli "Thunderbolts".

Plotki o udziale Kirby i Quinna pojawiły się już w sierpniu 2023 roku, w czasie strajku aktorów. Nieoficjalne informacje o angażu Pascala i Mossa-Bachracha wypłynęły w listopadzie.

Mówiło się wtedy także o udziale Antonio Banderasa, który miałby się wcielić w Galactusa, pożeracza planet. Nie potwierdzono ani jego udziału, ani tego, czy postać w ogóle pojawi się w filmie. Mówi się, że w bohatera może również wcielić się Javier Bardem. Wciąż nie wiadomo również, kto zagra Doktora Dooma. Kandydatami do tej roli są Cillian Murphy i Mads Mikkelsen.

"Fantastyczna czwórka": Kim jest Julia Garner?

Pewne jest natomiast to, że w nowej "Fantastycznej Czwórce" zobaczymy Srebrną Surferkę i wcieli się w nią Julia Garner . Jako pierwsze informację o jej zatrudnieniu podało Deadline. Portal zasugerował, że Garner będzie znaną z komiksów Shallą-Bal.

Aktorka sławę zyskała za sprawą serialu Netfliksa "Ozark". Za kreację Ruth Langmore otrzymała Złoty Glob i trzy nagrody Emmy. Jeśli chodzi o filmy kinowe, to zabłysnęła w komedii "Babka". Inne znane produkcje z jej udziałem to "Asystentka", "Kim jest Anna?" i ostatnio "The Royal Hotel". Obecnie pracuje nad głośnym projektem studia Universal "The Wolfman". Miała również zagrać Madonnę w filmie biograficznym reżyserowanym przez samą ikonę muzyki, ale przyszłość projektu stoi pod dużym znakiem zapytania.