"Znachor": Jeden z ulubionych filmów Polaków

"Znachor", jedna z najpoczytniejszych książek Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, była początkowo napisana jako scenariusz filmowy. Po dwukrotnym odrzuceniu go przez producentów, autor postanowił przerobić niefortunny utwór na powieść. Książka była drukowana w odcinkach, w codziennej prasie. Szybko wzbudziła ogromne zainteresowanie czytelników oraz producentów, którzy oferowali autorowi duże sumy za prawo do ekranizacji.



Pierwszą ekranizację zrealizowano jeszcze przed II wojną światową, w 1937 roku. Film Michała Waszyńskiego został uznany za jedną z najlepszych i najbardziej kasowych produkcji doby przedwojennej. Magnesem przyciągającym tłumy widzów była nie tylko głośna już powieść, ale też znakomita obsada, wystarczy wymienić Kazimierza Junoszę Stępowskiego, Jacka Woszczerowicza, Elżbietę Barszczewską, Józefa Węgrzyna czy Mieczysławę Ćwiklińską.

Dziś jednak niewiele osób pamięta o tej wersji. Polacy, z historią profesora Rafała Wilczura, utożsamiają bowiem zrealizowany 45 lat później film Jerzego Hoffmana. Pierwszoplanowe role reżyser powierzył Jerzemu Bińczyckiemu , Annie Dymnej i Tomaszowi Stockingerowi . Obsadę uzupełnili: Igor Śmiałowski w roli seniora rodu, Bernard Ładysz jako młynarz Prokop, Artur Barciś jako syn młynarza, kipiąca energią Bożena Dykiel - bratowa Prokopa i Piotr Fronczewski w roli asystenta profesora.

Okazało się, że wzruszająca opowieść o losach chirurga, który stracił pamięć, przetrwała próbę czasu i znów cieszyła się sporą popularnością. Popularnością i wielką sympatią widzów cieszy się zresztą do dziś. Powtórki filmu każdorazowo oglądają setki tysięcy widzów. Tylko w Święta Wielkanocne w tym roku film emitowany był aż 11 razy!

"Znachor": Gwiazdy produkcji po latach

Na sukces produkcji Hoffmana składało się wiele czynników. Tym, wskazywanym za jeden z najważniejszych, jest doskonale dobrana obsada. Reżyserowi na plan filmu udało się ściągnąć wiele gwiazd. Dziś sporej części obsady nie ma już wśród nas. Niektóre z gwiazd produkcji natomiast wciąż cieszą się dużą popularnością. Co u nich słychać dziś?

Anna Dymna

Zdjęcie Jerzy Bińczycki i Anna Dymna w filmie "Znachor" / INPLUS / East News

W filmie Jerzego Hoffmana Anna Dymna wcielała się w Marysię Wilczurównę. Na lata 80. przypadał szczyt popularności aktorki - można ją było zobaczyć jeszcze w takich produkcjach, jak: "Królowa Bona", "Dolina Issy", "Rycerze i rabusie", czy "Pole niczyje". Mimo upływu lat, Dymna niezmiennie cieszy się popularnością. W ostatnich latach pojawiła się m.in. w "Wielkiej wodzie" i filmie "Johnny", a już wkrótce zobaczymy ją w prequelu "Samych swoich".

Zdjęcie Anna Dymna / AKPA

Tomasz Stockinger

Instagram Post Rozwiń

Tomasz Stockinger to niezapomniany hrabia Leszek Czyński, ukochany Marysi. "Znachor" Hoffmana przyniósł mu nie tylko popularność, ale i sympatię widzek, które marzyły o spotkaniu na swojej drodze tak przystojnego i szarmanckiego mężczyzny. Kariera aktora po premierze filmu jeszcze nabrała tempa, ale żadna z kolejnych kreacji nie przyniosła mu już takiego sukcesu. Od lat możemy go oglądać przede wszystkim w serialach. Od 1997 roku wciela się w Pawła Lubicza w serialu "Klan". Widzowie pamiętają zapewne także go z "Pogranicza w ogniu", czy serialu "Matki, żony i kochanki".

Zdjęcie Tomasz Stockinger / Paweł Wrzecion / MWMedia

Artur Barciś

Rola Wasylka w "Znachorze" była przepustką do kariery dla początkującego wówczas Artura Barcisia. Dziś uznawany jest on za jednego z najlepszych polskich aktorów, a jego kreacje komediowe przeszły do historii polskiej telewizji. Widzowie pokochali Barcisia przede wszystkim za Tadeusza Norka w serialu "Miodowe lata" i Arkadiusza Czerepacha w "Ranczu". Aktor wciąż jest bardzo aktywny zawodowo. W tym roku pojawił się m.in w serialu "Sortownia", gdzie wcielał się w ordynatora. Co ciekawe, Artura Barcisia zobaczymy również w nowej wersji "Znachora". W produkcji Netfliksa pojawi się jako lokaj państwa Czyńskich.

Zdjęcie Artur Barciś / Gałązka / AKPA

Bożena Dykiel

Zdjęcie Jerzy Bińczycki i Bożena Dykiel w filmie "Znachor" / materiały prasowe

Bożena Dykiel w kultowej produkcji Jerzego Hoffmana wcielała się w Sonię, bratową właściciela młyna, której w pewnym momencie w oko wpadł Kosiba. Rola z "Znachorze" była dla aktorki jedynie kolejną z wielu produkcji, w których grała w latach 80. Dykiel zagrała jeszcze m.in. w "Filipie z konopi", "Wyjściu awaryjnym", "Alternatywach 4", czy "Balladzie o Januszku". W ostatnich latach ograniczyła się jednak przede wszystkim do pracy na planie "Na Wspólnej", gdzie od dwóch dekad wciela się w Marię Ziębę.

Zdjęcie Bożena Dykiel / Jarosław Antoniak / MWMedia

Piotr Fronczewski

Instagram Post Rozwiń

Potr Fronczewski do pracy nad filmem przystąpił jako aktor, który miał już na koncie spory dorobek artystyczny. Po występie w "Znachorze" jego artystyczne portfolio uzupełniło się o kolejnych kilkadziesiąt produkcji. Widzowie pokochali go m.in. za rolę prof. Ambrożego Kleksa w ekranizacji "Akademii pana Kleksa" i kontynuacji filmu ("Podróże pana Kleksa", "Pan Kleks w kosmosie"), fotografika Adama Rygiera w serialu "Dom", czy Jacka Kwiatkowskiego z "Rodziny zastępczej". Niedawno mogliśmy oglądać natomiast go w hicie Netfliksa "Rojst'97".