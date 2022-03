"Diana: Musical" to rejestracja broadwayowskiego przedstawienia, która miała premierę na platformie Netflix. Miał być hit, a musical stał największą klapą sezonu i zniknął z Broadwayu.

Produkcja Netfliksa otrzymała statuetki w kategoriach: Najgorszy Film, Najgorsza Aktorka (Jeanna deWaal), Najgorsza Aktorka Drugoplanowa (Judy Kane), Najgorszy Reżyser (Christopher Ashley) i Najgorszy Scenariusz (Joe DiPietro).

Wideo Diana: The Musical | Official Trailer | A Netflix Special Presentation

Dwie Złote Maliny dla LeBrona Jamesa

Aż dwie statuetki przypadły gwiazdorowi NBA LeBronowi Jamesowi. Legendarny koszykarz został uznany najgorszym aktorem za występ w filmie "Kosmiczny mecz: Nowa era"; James triumfował również w kategorii Najgorszy Ekranowy Duet, który stworzył z... jakąkolwiek animowaną postacią z filmu. Film "Kosmiczny mecz: Nowa era" uznano także najgorszym reamkiem/rip-offem/sequelem.

Wideo "Kosmiczny mecz: Nowa era" [trailer 2]

Statuetka dla najgorszego aktora drugoplanowego przypadła Jaredowi Leto za rolę w filmie "Dom Gucci". W produkcji wyreżyserowanej przez Ridleya Scotta, która przedstawia burzliwe losy rodu Guccich, Leto sportretował Paolo Gucciego, wnuka założyciela tego legendarnego domu mody.

Leto musiał się do tej roli nauczyć mówić po angielsku z włoskim akcentem, a do tego spędzał sporo czasu w charakteryzatorni, by upodobnić się do swojej postaci.



Jako Paolo Gucci aktor jest na ekranie o kilkanaście kilogramów grubszy niż w rzeczywistości, ma łysinę i zmienione za pomocą silikonowej maski i makijażu rysy twarzy. Codzienna charakteryzacja do roli zajmowała około sześciu godzin. A po zdjęciach musiał poświęcić kolejną godzinę, by się jej pozbyć. Mimo to aktor twierdzi, że pokochał postać Paola i trudno mu było się z nią rozstać.

Will Smith z Nagrodą Odkupienia

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się również Will Smith, który otrzymał tzw. Nagrodę Odkupienia za rolę w filmie "King Richard. Zwycięska rodzina". To wyróżnienie dla twórców, którzy zdołali zrehabilitować się pracą przy wartościowych i godnych docenienia przedsięwzięciach filmowych.



"King Richard. Zwycięska rodzina" to film przedstawiający niezwykłą historię sióstr Sereny i Venus Williams. W rolę ojca, trenera i menedżera tenisistek wcielił się Will Smith, który jest także producentem obrazu. Aktor jest jednym z faworytów do tegorocznych Oscarów - laureatów poznamy na gali w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

Najgorszy występ Bruce'a Willisa w 2021 roku

W tym roku kapituła przyznające Złote Maliny postanowiła w szczególny sposób "wyróżnić" Bruce'a Willisa i specjalnie dla niego stworzyła osobną kategorię - "Najgorszy występ Bruce'a Willisa w filmie z 2021 roku".

Na liście nominowanych tytułów z udziałem gwiazdora znalazło się aż osiem produkcji: "American Siege", "Apex", "Kosmiczny grzech", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Poza prawem" oraz "Survive the Game". Ostatecznie Złotą Malinę Bruce Willis otrzymał za rolę w "Kosmicznym grzechu".



Bruce Willis: "Najgorsze" momenty 1 / 10 W 1994 roku Bruce Willis wystąpił u boku 20-letniej Jane March w erotycznym thrillerze "Barwy nocy" (przypomnijmy - 3 lata wcześniej powstał "Nagi instynkt"). Obraz nie podbił krytyki, Rogert Ebert stwierdził wręcz, że "absurdalny" to zbyt słaby epitet, by opisać słabości filmu w reżyserii Richarda Rusha. "Barwy nocy" bezdyskusyjnie wygrały rywalizację o tytuł największej chały roku, otrzymując aż 8 nominacji do Złotych Malin. Na pocieszenie - Willis przegrał rywalizację o tytuł najgorszego aktora z Kevinem Costenrem ("Wyatt Earp") - fot. SIPA Źródło: East News udostępnij

Złote Maliny przyznawane są na dzień przed Oscarami - nagrodami amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdobywców "wyróżnienia" poznamy w tym roku 26 marca. Wyłoni ich w głosowaniu internetowym ok. 1000 członków Fundacji Nagród Złotych Malin, reprezentujących 27 krajów.

Wideo 42nd Razzie® Award Winners!

Jak powstały Złote Maliny?

Ustanowienie antynagród Złotych Malin w pierwotnym zamyśle miało być niewybrednym żartem. Pomysłodawcą Złotych Malin był krytyk filmowy John B. Wilson, który pierwszą galę wręczenia statuetek zorganizował 31 marca 1981 r. Tuzy Hollywood zignorowały imprezę, nikt zresztą nie spodziewał się ich obecności.



Na pierwszą uroczystość John B. Wilson zaprosił swoich przyjaciół, lecz gala niespodziewanie nabrała rozgłosu za sprawą dziennika "Los Angeles Daily News". "Sprawdźcie, co kryje się w tych kopertach" - zachęcał żartobliwie nagłówek gazety. Lepszej reklamy Złotym Malinom nie dało się zrobić.

Wilson nie zamierzał zamawiać projektu statuetek u wziętych artystów plastyków, nie zawracał też sobie głowy ich wyglądem. Statuetka do dziś wykonywana jest z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą złotej farbki. Przedstawia malinę pokaźnych rozmiarów, przytwierdzoną do ośmiomilimetrowej taśmy filmowej. Wartość nagrody wynosi niecałe pięć dolarów. Nazwa nagrody pochodzi z angielskiego powiedzonka "Blowing a raspberry". Oznacza ono mniej więcej "wyraz lekceważenia" lub "pogardliwe prychnięcie".

Złote Maliny 2022 - Laureaci

Najgorszy film: "Diana: Musical"

Najgorsza aktorka: Jeanna deWaal ("Diana: Musical")

Najgorszy aktor: LeBron James ("Kosmiczny mecz: Nowa era")

Najgorszy reżyser: Christopher Ashley ("Diana: Musical")

Najgorszy scenariusz: Joe DiPietro ("Diana: Musical")

Najgorszy aktor drugoplanowy: Jared Leto ("Dom Gucci")

Najgorsza aktorka drugoplanowa: Judy Kane ("Diana: Musical")

Najgorszy ekranowy duet: LeBron James i jakakolwiek animowana postać z filmu "Kosmiczny mecz: Nowa era"

Najgorszy remake/rip-off/sequel: "Kosmiczny mecz: Nowa era"

Nagroda Odkupienia: Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina")

Najgorszy występ Bruce'a Willisa w filmie z 2021 roku: "Kosmiczny grzech"



