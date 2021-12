"Belfast" Kennetha Branagha to opowiedziana z humorem niezwykle osobista opowieść o dzieciństwie pewnego chłopca w czasie zgiełku późnych lat sześćdziesiątych.



Oprócz nominacji dla najlepszego filmu (w kategorii "dramat") szansę na dwie statuetki ma też Kenneth Baranagh (za najlepszą reżyserię i najlepszy scenariusz). Wśród nominowanych znalazły się także gwiazdy filmu: Ciaran Hinds, Jamie Dornan (obydwa w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola męska) oraz Caitriona Balfe (najlepsza drugoplanowa rola żeńska). Listę nominacji dla "Belfastu" uzupełnia pochodząca z filmu piosenka "Down to Joy" Van Morrisona.



Z kolei "Psie pazury" Jane Campion, oparte na kanwie książki Thomasa Savage'a, przenoszą widzów do Montany lat 20. XX wieku, gdzie ideałem męskości jest kowboj, który nie okazuje słabości i nie rozmawia o uczuciach. Uosobieniem tych cech jest Phil (Benedict Cumberbatch), który razem ze swoim bratem George’em (Jesse Plemons) prowadzi lokalne ranczo.

"Psie pazury" rywalizować będą z "Belfastem" o tytuł najlepszego filmu roku, Jane Campion otrzymała także nominację w kategorii najlepsza reżyseria i najlepszy scenariusz. Szansę na Złoty Glob ma także autor muzyki do filmu - Johnny Greenwood, zaś o aktorskie laury powalczą Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst (drugoplanowa rola żeńska) i Kodi Smith-McPhee (drugoplanowa rola męska).

Złote Globy 2021 - nominacje:

Najlepszy film - dramat:

"Belfast"

"CODA"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Psie pazury"



Najlepsza film - komedia lub musical:



"Cyrano"

"Nie patrz w górę"

"Licorice Pizza"

"Tick, tick... Boom!"

"West Side Story"

Najlepsza aktorka w dramacie:



Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Nicole Kidman - "Being The Ricardos"

Lady Gaga - "Dom Gucci"

Kristen Stewart - "Spencer"



Najlepszy aktor w dramacie:

Mahershala Ali - "Swan Song"

Javier Bardem - "Being The Ricardos"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Denzel Washington - "The Tragedy of Macbeth"



Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu:

Marion Cottilad - "Annette"

Alana Haim - "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence - "Nie patrz w górę"

Emma Stone - "Cruella"

Rachel Zegler - "West Side Story"



Najlepszy aktor w komedii lub musicalu:

Leonardo DiCaprio - "Nie patrz w górę"

Peter Dinklage - "Cyrano"

Andrew Garfield - "Tick tick... Boom!"

Cooper Hoffman - "Licorice Pizza"

Anthony Ramos - "In The Heights: Wzgórza marzeń"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Caitriona Balfe - "Belfast"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Ruth Negga - "Passing"



Najlepszy aktor drugoplanowy:

Ben Affleck - "The Tender Bar"

Jamie Dornan - "Belfast"

Ciaran Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "CODA"

Kodi Smit-Mcphee - "Psie pazury"



Najlepszy reżyser:



Kenneth Branagh - "Belfast"

Jane Campion - "Psie pazury"

Maggie Gyllenhaal - "Córka"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Dennis Villenueve - "Diuna"

Najlepszy scenariusz:

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Jane Campion - "Psie pazury"

Adam McKay - "Nie patrz w górę"

Aaron Sorkin - "Being the Ricardos"



Najlepszy film zagraniczny:



"Compartment No. 6" (Finlandia, Rosja, Niemcy)

"Drive My Car" (Japonia)

"To była ręka Boga" (Włochy)

"Bohater" (Iran, Francja)

"Matki równoległe" (Hiszpania)



Najlepszy film animowany:

"Nasze magiczne Encanto"

"Przeżyć"

"Luca"

"My Sunny Maad"

"Raya i ostatni smok"



Najlepsza muzyka:

Alexandre Desplat - "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun"

Germaine Franco - "Nasze magiczne Encanto"

Jonny Greenwood - "Psie pazury"

Alberto Iglesias - "Matki równoległe"

Hans Zimmer "Diuna"



Najlepsza piosenka:

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina"

"Dos Oruguitas" - "Nasze magiczne Encanto"

"Down To Joy" - "Belfast"

"Here I Am (Singing My Way Home)" - "Respect"

"No Time To Die" - "Nie czas umierać"