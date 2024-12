Złote Globy 2025. "Dziewczyna z igłą" i "Prawdziwy ból" powalczą o nagrody!

Złote Globy 2025

Złote Globy to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu i telewizji przyznawana corocznie od 1944 roku. Ceremonia nie tylko wyróżnia najważniejsze osiągnięcia artystyczne w poprzednim roku, ale także stanowi jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w Hollywood. Uroczysta gala, połączona z wystawną kolacją, przyciąga uwagę widzów z ponad 165 krajów.

W tym roku nominacje ogłosili amerykańscy aktorzy - Morris Chestnut ("Chłopaki z sąsiedztwa", "Drużba", "Domniemanie niewinności") oraz Mindy Kaling ("The Office", "W głowie się nie mieści", "Świat według Mindy"). Ogłoszenie transmitowała telewizja CBS. Wcześniej prawa do emisji miała stacja NBC.

Wyróżnienia były przez lata przyznawane przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Po licznych skandalach organizację rozwiązano, a nagrodę sprzedano. Jej nowym właścicielem jest Dick Clark Productions.

Złote Globy zostaną przyznane w 27 kategoriach: 15 filmowych i 12 telewizyjnych. Będą transmitowane na żywo na kanale CBS oraz platformie Paramount+ w niedzielę 5 stycznia 2025 roku. Ceremonię poprowadzi komiczka Nikki Glaser.

Zdjęcie Nikki Glaser poprowadzi Złote Globy 2025 / Emma McIntyre / Getty Images

"Dziewczyna z igłą" nominowana do Złotych Globów!

"Dziewczyna z igłą" może dostać nagrodę za najlepszy film anglojęzyczny na 82. ceremonii wręczenia Złotych Globów.

Dzieło von Horna oprawione wirtuozerskimi czarno-białymi zdjęciami Michała Dymka ("IO", "Supernova"), odważnie miesza elementy charakterystyczne dla kryminału, filmu noir, neorealistycznej przypowieści czy nawet ekspresjonistycznego thrillera przypominającego miejscami "Gabinet doktora Caligari". Dziejąca się tuż po I wojnie światowej historia oparta jest o prawdziwe wydarzenia, które wstrząsnęły dwudziestowieczną Danią. Tytułowa dziewczyna z igłą, Karoline, zachodzi w ciążę, traci pracę w fabryce i zostaje pozostawiona sama sobie.

Nad "Dziewczyną z igłą" w niemal każdym pionie produkcyjnym pracowało ponad 200 Polaków. Film do polskich kin w 2025 roku wprowadzi Gutek Film.

"Prawdziwy ból" realizowany w Polsce również z nominacją!

O nagrody za najlepszy scenariusz i najlepszą komedię lub musical podczas najbliższej ceremonii powalczy "Prawdziwy ból" , czyli nowy film znanego hollywoodzkiego aktora Jesse'ego Eisenberga. Zdjęcia do produkcji realizowano w Polsce. To historia kuzynów Davida (Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

"Ten film jest listem miłosnym do Polski" - przekonuje Eisenberg, który ma polskie korzenie (jego pradziadkowie pochodzili z naszego kraju). Nominowany do Oscara za główną rolę w "The Social Network" artysta zatrudnił do realizacji swojej produkcji uznanych fachowców z Polski. W pracach uczestniczyli między innymi Michał Dymek (zdjęcia), Małgorzata Fudala (kostiumy), Olga Nejbauer (charakteryzacja) i Ewa Puszczyńska (produkcja).

W kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu został nominowany twórca i jeden z głównych aktorów w filmie - Jesse Eisenberg. Z kolei Kieran Culkin, który towarzyszy mu na ekranie powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Zdjęcie Jesse Eisenberg (z prawej) to reżyser i odtwórca jednej z dwóch głównych ról w "Prawdziwym bólu" / materiały prasowe