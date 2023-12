"Zielona granica" i "Oppenheimer" w grudniu w VOD. Gdzie oglądać?

"Zielona granica" od 6 grudnia w Premiery Canal+

"Zieloną granicę" Agnieszki Holland będzie można oglądać w serwisie Premiery Canal+ od 6 grudnia.

Wyróżniony na festiwalu w Wenecji Nagrodą Specjalną Jury film Agnieszki Holland pokazuje sytuację na polsko-białoruskiej granicy z trzech punktów widzenia - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.



Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania - czym jest człowieczeństwo?



Film, który w polskich kinach obejrzało już ponad 700 tysięcy widzów, ma szansę w sobotę na statuetki Europejskich Nagród Filmowych. "Zielona granica" otrzymała nominacje w kategoriach: "najlepszy film", "najlepsza reżyseria" i "najlepszy scenariusz".

"Oppenheimer" od 7 grudnia w Premiery Canal+

Dzień później w ofercie Premiery Canal+ pojawi się "Oppenheimer" Christophera Nolana.



"Oppenheimer" to historia tytułowego fizyka, zwanego "ojcem chrzestnym bomby atomowej". Robert Oppenheimer w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu śmiercionośnego narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.



Tytułowego bohatera gra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "Śniadanie na Plutonie", "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders". W produkcji wystąpili również: Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett, Matthew Modine, Casey Affleck i Kenneth Branagh.



Od 22 listopada "Oppeneheimer" dostępny jest też na płytach DVD, Blu-ray i 4K Ultra HD. Wydawnictwu towarzyszy szereg dodatków specjalnych, w których twórcy i gwiazdy zabiorą widzów za kulisy produkcji. Fani nie mają jednak co liczyć na wersję reżyserską "Oppenheimera", uzupełnioną o sceny usunięte w trakcie montażu.

"Niezniszczalni 4" od 21 grudnia w Premiery Canal+

"Niezniszczalni 4" to kontynuacja serii "Niezniszczalni" w reżyserii Scotta Waugha. W grudniu 2016 roku Sylvester Stallone ogłosił, że czwarta część będzie już ostatnim filmem z tej kolekcji.

Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczają do akcji zawsze, gdy wszystkie inne środki zawodzą. Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa ze zmysłową femme fatale Giną.

"Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia" od 23 grudnia w Premiery Canal+

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" to ostatnia część przygód Indiany Jonesa. Dla widzów to spotkanie z ich ulubionym bohaterem po piętnastu latach od premiery "Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki" . Dla Harrisona Forda to zaś pożegnanie z legendarną rolą.

Z kolei dla debiutującego w roli reżysera tej serii Jamesa Mangolda był sprawdzianem, czy może godnie zastąpić Stevena Spielberga . Twórca "Spaceru po linie" początkowo wątpił, czy podoła wyzwaniu, ale postanowił spróbować. "Mogłem trafić na milion min lądowych. Ale sam pomysł, że znajdę się tak blisko moich bohaterów i będę pracować z Harrisonem i Stevenem, wydał mi się poruszający. Ile osób ma szansę nakręcić film z tymi ludźmi?" - zapytał retorycznie w wywiadzie dla "Variety".

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" to nie tylko kino przygodowe pełną gębą, ale i przejmująca opowieść o upływającym czasie. Trochę dziwnie patrzeć jak jeden z ulubionych filmowych bohaterów, który kształtował naszą wyobraźnię, się starzeje. Jeżeli jednak nie ma innego wyjścia i każdego z nas to czeka, niech to będzie wyglądało tak, jak w przypadku doktora Jonesa. Na własnych zasadach - pisał dla Interii Kuba Armata.



"Psi Patrol. Wielki Film" od 26 grudnia w Premiery Canal+

Film na podstawie serialu telewizyjnego "Psi Patrol" Keitha Chapmana i sequel filmu "Psi patrol: Film" z 2021 roku.

Kiedy w Mieście Przygód ląduje magiczny meteor, szczeniaki z Psiego Patrolu zyskują supermoce, które przekształcają je w Kosmopieski! Dla Skye, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Sprawy przybierają gorszy obrót, gdy wróg piesków Humdinger ucieka z więzienia i łączy siły z Victorią, która jest naukowcem. Oboje planują ukraść niezwykłe moce. Gdy los Miasta Przygód wisi na włosku, Kosmopieski muszą powstrzymać złoczyńców, zanim będzie za późno. Skye przekona się w końcu, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

"Moje wielkie greckie wesele 3" od 28 grudnia w Premiery Canal+

"Moje wielkie greckie wesele 3" to kontynuacja komediowej serii Nii Vardalos, która powraca również w roli Touli.

Dalsze losy rodziny Portokalosów i Millerów. Rodzina Portokalos otrzymuje zaproszenie do udziału w zjeździe wszystkich rodzin, które wyprowadziły się z rodzinnej wioski. Przed śmiercią ojciec Touli, Gus, poprosił ją, aby pojechała na zjazd i spotkała się z jego starymi przyjaciółmi, aby przekazać dziennik, który prowadził na temat swojego życia. Chcąc uczcić jego pamięć, rodzina Portokalos udaje się w podróż, w której poznają siebie i swoje pochodzenie.