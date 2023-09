"Zielona granica": Grażyna Torbicka nawiązała do słów Zbigniewa Ziobry

Oprac.: Aleksandra Kalita Wiadomości

"Zielona granica" to zdecydowanie najgłośniejszy polski film jesieni. O produkcji Agnieszki Holland szczególnie dużo ma do powiedzenia środowisko prawicowe. Film do kin trawił 22 września, ale jego uroczysta premiera odbiła się kilka dni wcześniej. Obecna na niej Grażyna Torbicka, która odniosła się do słów krytyków filmu.

Zdjęcie Grażyna Torbicka / Jacek Dominski/REPORTER / East News