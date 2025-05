Zgarnął 4 Oscary i zachwycił wszystkich. Teraz możesz obejrzeć go w domu!

Głośne dzieło Iñárritu już na Netfliksie!

Film "Birdman" w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu to jedno z najbardziej oryginalnych i nagradzanych dzieł ostatnich lat. Produkcja zdobyła aż cztery Oscary, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny i zdjęcia. Teraz, ku uciesze miłośników ambitnego kina, "Birdman" jest dostępny na platformie Netflix - to doskonała okazja, by nadrobić ten wyjątkowy seans lub obejrzeć go po raz kolejny i dać się porwać jego niepowtarzalnej narracji.

Fabuła filmu skupia się na życiu Riggana Thomsona (w tej roli rewelacyjny Michael Keaton), niegdyś sławnego aktora, który zasłynął rolą superbohatera Birdmana. Po latach zapomnienia próbuje on odbudować swoją karierę, wystawiając ambitną sztukę teatralną na Broadwayu. Widzowie śledzą jego wewnętrzną walkę z przeszłością, własnym ego i oczekiwaniami otoczenia. Film zgrabnie balansuje między dramatem psychologicznym a czarną komedią, ukazując granice między rzeczywistością a złudzeniem.

Na ekranie, oprócz Keatona, błyszczą także Edward Norton jako egocentryczny, ale utalentowany aktor sceniczny oraz Emma Stone w roli zbuntowanej córki głównego bohatera. Towarzyszą im m.in. Naomi Watts i Zach Galifianakis. Film zdobył także dwa Złote Globy dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu - Michaela Keatona i za najlepszy scenariusz.

Premiera filmu odbyła się w 2014 roku podczas 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie film brał udział w Konkursie Głównym. Jego oryginalność i artystyczna śmiałość natychmiast przyciągnęły uwagę krytyków oraz widzów na całym świecie. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zobaczyć "Birdmana", teraz jest idealny moment. Film dostępny na Netfliksie to nie tylko gwarancja świetnego kina, ale też okazja do zanurzenia się w nietuzinkowej historii opowiedzianej z niezwykłym rozmachem!

Wideo youtube