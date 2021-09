​Zendaya: Praca nad sobą

Zendaya to jedna z tych gwiazd, które od dziecięcych lat są obecne w show-biznesie. Od 2009 roku występuje w reklamach, a w 2010 roku zaczęła grać w serialu Disneya "Taniec rządzi". Choć okres dorastania spędzony na planie wspomina lepiej niż Britney Spears, Miley Cirus czy Selena Gomez, które też wcześnie zaczęły karierę, to jednak i ona odczuła negatywne skutki dzieciństwa w świetle reflektorów i fleszy. By poradzić sobie z kłopotami, zaczęła chodzić na psychoterapię, co ujawniła w najnowszym wywiadzie dla brytyjskiej edycji "Vogue'a".



Zendaya: Dzieciństwo w świetle fleszy

"Oczywiście chodzę na terapię. I polecam to wszystkim. Jeśli ktoś ma środki finansowe na terapię, sugerowałabym, aby to zrobił. Myślę, że to piękna rzecz. Nie ma nic złego w pracy nad sobą i radzeniu sobie z problemami w asyście kogoś, kto może ci w tym pomóc, kogoś, kto nie jest twoją mamą i nie ma uprzedzeń" - zdradziła gwiazda "Diuny".

W czasie rozmowy aktorka wyjawiła, że lat dorastania w światłach jupiterów nie wspomina źle. Zapytana o serial "Taniec rządzi", zaczęła wspominać sytuację, gdy odmówiła zagrania sceny pocałunku. Zrobiła to, bo w swoim prywatnym życiu jeszcze tej chwili nie przeżyła i nie chciała jej poświęcić dla serialu.



Efekty wypełnionego pracą na planie dzieciństwa, Zendaya odczuła dopiero w czasie pandemii. Długie, wyczerpujące emocjonalnie lockdowny sprawiły, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła nieprzemijającego, egzystencjalnego smutku. Z tym uczuciem budziła się rano i kładła się spać. "Czułam się źle przez cały dzień, pytałam samą siebie, co się dzieje? Co to za ciemna chmura, która bez przerwy unosi się nade mną i nie wiem, jak się jej pozbyć?" - zwierzyła się.

Aktorka powiedziała również, że to dobrze jej znane uczucie permanentnego smutku wykorzystała, przygotowując się do roli w serialu "Euforia", w którym zagrała Rue, uzależnioną od narkotyków uczennicę liceum. Z wywiadu dowiadujemy się również, że jednym z tematów, które Zendaya przerabia na terapii, jest kwestia pieniędzy.



Zendaya: Co z pieniędzmi?

Aktorka jest bowiem rozdarta między chęcią korzystania z tego, co zarobiła, a przymusem nieustannego oszczędzania na czarną godzinę, który wpoiła jej matka. "Moja mama ciągle oszczędza, więc staram się o tym pamiętać. Z kolei tata mówił mi wielokrotnie: 'Nie wydasz tych pieniędzy, gdy umrzesz, ciesz się nimi teraz'" - powiedziała aktorka.

Na trwającym właśnie festiwalu filmowym w Wenecji miał premierę najnowszy film z udziałem Zendai, czyli wyczekiwana "Diuna". Jest to adaptacja kultowej powieści science fiction Franka Herberta o tym samym tytule. Razem z aktorką w obsadzie znaleźli się m.in. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson i Javier Bardem. Polska premiera tej produkcji odbędzie się 15 października.

Jeszcze w tym roku trafi do kin drugi film z udziałem aktorki - "Spider-Man: Bez drogi do domu". Na dużym ekranie będzie można go oglądać od 17 grudnia.