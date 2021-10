Magazyny modowe, w tym "Vogue", określają ją mianem modowego kameleona. I rzeczywiście każda z prezentowanych przez 25-letnią aktorkę stylizacji zachwyca, zapewniając jej status najlepiej ubranej gwiazdy. Wystarczy przywołać wspomnienie jej baśniowej, świecącej sukni Kopciuszka, którą Zendaya miała na sobie podczas gali Met w 2019 roku, kreację Very Wang w kolorze butelkowej zieleni, którą tego samego roku przywdziała na galę Emmy, stając się współczesną interpretacją ponętnej Jessiki Rabbit czy wreszcie żółtą, zwiewną kreację Valentino, którą miała na gali Oscarowej. Tych pamiętnych stylizacji było wiele, a każda z nich przybliżała ją do tytułu Ikony Stylu, który Zendaya odbierze 10 listopada z rąk stowarzyszenia CFDA.

Zendaya: Idzie w ślady Beyonce i Lady Gagi

Aktorka będzie najmłodszą gwiazdą, która dołączy do listy światowych Ikon Stylu, na której są m.in.: Beyonce, Naomi Campbell, Lady Gaga, Rihanna, Jennifer Lopez czy Pharrell Williams.



Jak czytamy w oficjalnym uzasadnieniu, opublikowanym na stronie stowarzyszenia, aktorkę doceniono za jej wysmakowany styl, który prezentuje na czerwonym dywanie, śmiałe modowe wybory, zamiłowanie zarówno do wschodzących projektantów, jak i domów mody o światowej renomie. CFDA przypomniało też o jej wkładzie w świat mody. W 2013 roku aktorka zaprezentowała linię ubrań Daya by Zendaya, kolejną we współpracy z Tommym Hilfigerem ponadto jest ambasadorką Lancome, Bvlgari i Valentino.



W rozmowie z redaktorką naczelną “InStyle" Laurą Brown, gwiazda serialu “Euforia" wyjaśniła, jakie ma podejście do mody, szczególnie tej galowej. Każde pojawienie się na czerwonym dywanie traktuje jak występ. “Tworzymy krótkie historie dla wszystkich stylizacji, bowiem na czerwonym dywanie zawsze pojawia się inna postać, towarzyszy jej nowa narracja. To dziwne przedłużenie mojej aktorskiej kariery, a za sprawą ubrań mogę się wcielać w różne postaci, prezentować swoje nowe oblicza" - przyznała.

