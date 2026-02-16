Żegnamy aktora uwielbianej komedii "Miś". Miał 77 lat

Jerzy Słonka urodził się w 1949 roku w Sosonowcu - był polskim aktorem filmowym tlewizyjnym i filmowym, niestety 12 lutego 2026 musielism się z nim pożegnać.

Jerzy Słonka: widzowie pokochali go

Zadebiutował w 1980 r. skromną rolą filmie "Miś" - jako członek brygady młodzieżowej w wątku dotyczącym kradzieży parówek.

"Brygada młodzieżowa zobowiązuje się zaciągnąć wartę młodzieżową przy nowo zakupionych parówkach dla uczczenia rocznicy powstania naszego przedsiębiorstwa!"

Znany przeważnie z małych ról w takich produkcjach, jak "Ekstradycja" i "Quo vadis". W serialu "Rodzina zastępcza" zagrał wyrazistą rolę Lesia, męża Jadzi. Dubbingował w filmach i kreskówkach, np. "W 80 dni dookoła świata", "Wojownicze żółwie ninja" oraz "Chip i Dale: Brygada RR".

Informację o śmierci aktora przekazał warszawski Teatr Syrena. W komunikacie przypomniano jego bogaty dorobek artystyczny oraz współpracę z licznymi warszawskimi scenami.

Msza święta w intencji zmarłego 12 lutego 2026 r. Jerzego Słonki odbędzie się 19 lutego o godz. 10.30 w kościele Św. Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielewskiego, a ceremonia pogrzebowa o godz. 12.00 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.