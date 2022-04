Wokół Oscara narosło wiele mitów. Poza tym, że jest niewątpliwie upragnioną filmową nagrodą, jest obarczony również klątwą. Podobno aktorka, która zdobędzie złotą statuetkę może obawiać się rychłego zakończenia związku. Gwiazdy filmowe mogą mieć również uzasadnione obawy, że po zdobyciu nagrody, nie otrzymają już żadnych ciekawych ról.



Na szczęście Oscar ma również swoje dobre strony, co niedawno potwierdzili naukowcy w badaniu opisanym na łamach czasopisma "PLOS One". Według analiz przeprowadzonych przez uczonych z Uniwersytetu w Toronto, laureaci Oscara żyją dłużej od tych, do których statuetka nie powędrowała.

Laureaci Oscara żyją dłużej

Do badania uczeni wybrali aktorów i aktorki nominowanych do nagrody w latach 1929 -2020. Grupą kontrolną stanowili ich koledzy i koleżanki z planu, którzy byli w zbliżonym wieku, jednak ich nazwiska na liście nominowanych nigdy się nie znalazły. W sumie grupa badawcza liczyła 2111 nazwisk. Uczeni, pod kierownictwem dr Donalda Redelmeiera, stworzyli model statystyczny, który posłużył im do oceny średniej długości życia zdobywców Oscara. Badacze wyliczyli, że aktorzy, którzy zdobyli statuetkę, mają większe szanse na osiągnięcie wieku 81 lat. Podczas gdy ci, którzy byli nominowani, ale nagrody nie zdobyli, jak i ci, których dorobku Akademia nie doceniła nawet nominacją, dożywają nieco ponad 76 lat. Zatem wniosek z badań jest jeden, Oscar wydłuża życie swoich laureatów o pięć lat.

Gdzie gwiazdy trzymają Oscary? 1 / 8 Olivia Colman - w łóżku Olivia Colman, która w 2019 roku zdobyła statuetkę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Faworyta", powiedziała w wywiadzie telewizyjnym po ceremonii rozdania Oscarów, że będzie przechowywać swoje nowe trofeum w wyjątkowym miejscu. "W łóżku, między mną a moim mężem. On jeszcze nie wie, ale nie będzie miał nic przeciwko" - zapowiedziała. Czy statuetka nadal jest w sypialni i czy w ogóle tam trafiła? Trudno powiedzieć. Colman jest znana z poczucia humoru, możliwe więc, że jej zapowiedź to był tylko żart. (PAP Life) Źródło: Getty Images Autor: Frazer Harrison udostępnij

Uczeni wciąż nie potrafią wyjaśnić co jest dokładnie przyczyną tej zależności, oczywiście mają kilka teorii wyjaśniających ten związek. Jednym z nich jest oczywiście status społeczny, który pozwala gwiazdom cieszyć się lepszym zdrowiem, jednocześnie chęć przedłużenia kariery i zawodowej aktywności skłania ich do lepszych nawyków - aktywności fizycznej, zdrowej diety, unikania używek.

Inna teoria, która może wyjaśnić tę życiodajną moc Oscara, opiera się na teoriach psychologicznych. Poczucie zwycięstwa i docenienia może zdecydowanie poprawić jakość życia, a także złagodzić stres jeśli recenzje filmowych krytyków są niepochlebne. Oscar, choć jest obarczony klątwą, może dawać również nadzieje na nowe ekscytujące role, co nadaje życiu sens. Uczeni zapewniają, że nie ustaną w dalszych badaniach i będą starali się rozwikłać kolejną tajemnicę Oscara.