"Peaky Blinders" - zdjęcia do filmu zakończone!

Na oficjalnym profilu serialu na platformie X pojawił się wpis:

"I to wszystko! Zdjęcia do filmu 'Peaky Blinders', który trafi do serwisu Netflix, dobiegły końca. Życzymy wszystkim wesołych świąt, zwłaszcza naszej wspaniałej obsadzie i ekipie."