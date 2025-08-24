Zaskoczyła fanów. To on miał być złoczyńcą w superprodukcji DC

Margot Robbie zaskoczyła fanów. To ta postać miała być złoczyńcą w "Ptakach Nocy"

Margot Robbie, którą widzowie znają między innymi jako Harley Quinn, dziś promuje swój najnowszy film "Wielka, odważna, piękna podróż" ("A Big Bold Beautiful Journey"), gdzie po raz pierwszy spotkała się na ekranie z Colinem Farrellem. Ich współpraca mogła jednak nastąpić dużo wcześniej.

Aktorka ujawniła w rozmowie z "Entertainment Weekly", że we wczesnym szkicu scenariusza do "Ptaków Nocy" głównym przeciwnikiem Harley miał być Pingwin. "W pierwszym szkicu 'Ptaków Nocy', który Christina napisała, złoczyńcą był Pingwin. A potem Matt Reeves powiedział: 'Nie angażuj Pingwina. Ja wykorzystam go w swoim filmie'. I tak zamieniliśmy go na Czarną Maskę" - zdradziła Robbie.

Ostatecznie w rolę przeciwnika Harley wcielił się Ewan McGregor. Robbie po raz ostatni wystąpiła jako Harley Quinn w "Legionie Samobójców" z 2021 roku w reżyserii Jamesa Gunna, który zaintrygował fanów, twierdząć, że losy tej postaci "zostaną ujawnione w przyszłości".

Co dalej z DC Studios?

Tymczasem samo uniwersum DC wchodzi w nowy rozdział. Gunn wystartował w lipcu z "Supermanem", otwierając fazę "Bogowie i potwory". Równolegle Matt Reeves rozwija swoją odrębną "Batman Epic Crime Saga", na którą składają się film "Batman" (2022) i serial "Pingwin" (2024).

Choć premiera "Batmana II" została przesunięta na 1 października 2027 roku, Reeves i współscenarzysta Mattson Tomlin potwierdzili, że scenariusz jest już gotowy. Według informacji Warner Bros. Discovery produkcja ruszy wiosną przyszłego roku.

