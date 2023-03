Z umieszczonego na Instagramie zdjęcia wynika, że zakończenie zdjęć do "Megalopolis" świętowano z dużą pompą. Oprócz monstrualnych rozmiarów filmowego klapsa, ostatni dzień pracy na planie uświetnił również występ szkockiej kapeli ludowej i przemarsz ulicami Nowego Jorku, gdzie rozgrywa się akcja filmu Coppoli. Widzowie na ekranie zobaczą miasto odbudowane po katastrofie naturalnej na wzór i podobieństwo stolicy Imperium Rzymskiego.

"Megalopolis": Projekt życia Francisa Forda Coppoli

"Megalopolis" to projekt życia Coppoli. Reżyser pracował nad nim przez kilka ostatnich dekad. Najbliższy realizacji był na przełomie wieków, ale wtedy w rozpoczęciu zdjęć przeszkodził atak z 11 września. Inną przeszkodą w starcie produkcji były problemy finansowe, które rozwiązane zostały w nieszablonowy sposób. Coppola, zamiast szukać ludzi, którzy wyłożą pieniądze na ten film, postanowił sfinansować produkcję z własnych środków. Mógł sobie na to pozwolić, bo jest właścicielem świetnie prosperującej winnicy.