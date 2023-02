W tytułową Zadrę wciela się jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia - Magdalena Wieczorek . Jak się okazuje, potrafi ona nie tylko świetnie grać, ale również rapować. Popis swoich umiejętności dała m.in. w numerze "Feniks", który zapowiada film. Zadra rapuje w nim o swoich korzeniach, realiach hip-hopowego świata, a także - niełatwej drodze, którą pokonała, by spełnić swoje muzyczne marzenia. "Odrodziłam się jak feniks. Zostaję tu. Nic tego nie zmieni. Ktoś się na scenie pięknie mieni" - podkreśla raperka, stojąc na scenie przed tłumnie zgromadzoną publicznością.

Magdalena Wieczorek: Kim jest gwiazda filmu "Zadra"?

"Zawsze chciałem tworzyć muzykę do filmu i tutaj się spełnia moje marzenie. Staraliśmy się jak najwięcej wiarygodności przekuć na scenariusz" - mówi Przemysław Jankowiak (1988). "Z Magdą Wieczorek spędziliśmy trochę czasu w studio. Na początku miałem wiele obaw, bo polskie kino nie ma wybitnych osiągnięć, jeśli chodzi o ekranizacje opowieści o hip-hopie. Tymczasem na pierwszej sesji studyjnej uznałem, że Magda jest to odpowiednia osoba na właściwym miejscu. Świetnie się z nią pracowało. Jestem zachwycony tym, w jaki sposób i z jakim przekonaniem prezentuje utwory przed kamerą".

Jak podkreśla Wieczorek - wcielenie się w dziewczynę z osiedla, która w krótkim czasie staje się gwiazdą hip-hopu, było niesamowitym doświadczeniem. Film odsłania kulisy branży muzycznej w naszym kraju i pokazuje, jakim wyzwaniem jest osiągnięcie sukcesu - zwłaszcza w przypadku kobiet.



Zadra to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Dziewczyna walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Jej życie zmienia się, kiedy poznaje Motyla ( Jakub Gierszał ) - najbardziej rozchwytywanego rapera w kraju.

"Zadra": Pierwszy polski film o raperce

"Uważam, że robienie filmu o raperce to kontrowersyjny, ale też odważny pomysł. Dziewczyny w tej branży nie mają łatwo. Często zderzają się ze ścianą. Próbuje się je przekonać, że hip-hop to nie jest ich podwórko" - przyznaje Margaret , która w "Zadrze" wcieliła się w Justi - przyjaciółkę głównej bohaterki.



"Myślę, że dużą siłą tego filmu jest to, że opowiada on historię młodej, zdeterminowanej dziewczyny. Jej świat wewnętrzny świetnie oddają, napisane przez Żyta, teksty numerów, które rapuje Magda Wieczorek. Zadra to trochę taki hip-hopowy musical. Coś, co rzadko spotykane jest w kinie" - dodaje Jakub Gierszał, odtwórca roli Motyla.



Przemysław Jankowiak jest współtwórcą kultowego duetu Syny, znanym również ze współpracy z legendą polskiego rapu - Włodim. Związany jest z wytwórnią Def Jam Recordings Poland. Ostatnio zasłynął jako twórczy partner Brodki przy jej płycie "Sadza". Autorem tekstu do utworu "Feniks" jest Michał "Żyto" Żytniak, który nagrywał dla wytwórni Asfalt Records oraz Prosto.



Premiera płyty "Zadra - muzyka z filmu" w serwisach digitalowych już 10 marca! Wtedy też film wejdzie do kin w całej Polsce.