"Zabójca" Davida Finchera. Dlaczego czekamy na film?

Dla Fassbendera będzie to powrót do aktorstwa po czterech latach przerwy. Po raz ostatni mogliśmy oglądać go na dużym ekranie w "Mrocznej Phoenix", ostatniej części serii X-Men. W 2023 roku planowane są jeszcze dwie premiery aktora: "Pierwszy gol" Taiki Waititiego oraz "Kung Fury 2" Davida Sandberga.

Film powstał dla platformy Netflix. Nie jest to pierwsza współpraca Finchera z serwisem streamingowym. Wcześniej zrealizował dla niego uznany serial "Mindhunter" oraz film "Mank", który otrzymał dziesięć nominacji do Oscara. Ostatecznie wyróżniono go dwiema statuetkami — za zdjęcia i scenografię.

"Zabójca" zadebiutuje podczas 80. MFF w Wenecji. Film trafi do oferty serwisu streamingowego Netflix 10 listopada 2023 roku.