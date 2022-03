Rolę Scout w filmie z 1962 roku Mary Badham zdobyła przypadkiem. Nie miała żadnego doświadczenia aktorskiego, gdy pojawiła się na castingu do roli córki adwokata, który na amerykańskim Południu podejmuje się obrony czarnoskórego mężczyzny oskarżonego o gwałt na białej kobiecie. I choć ta rola przyniosła jej sławę, Badham nie związała swojej przyszłości z ekranem. Rzadko pojawiała się w produkcjach telewizyjnych i filmowych, a życie zawodowe związała ze sprzedażą kosmetyków. Została też dyplomowaną asystentką pielęgniarską.

"Zabić drozda": Ponowny angaż Mary Badham

Badham, która opisuje się teraz jako "starsza pani na emeryturze, która lubi plewić grządki i bawić się z wnukami" znów zdobyła rolę w "Zabić drozda" . I znów przypadkiem. Na pomysł, by obsadzić ją w scenicznej adaptacji tej książki wpadł reżyser przedstawienia Bartlett Sher w trakcie burzy mózgów z zespołem osób od castingu. "Nigdy nie występowała w teatrze, więc miała trudności z przystosowaniem się do sceny, ale poradziła sobie znakomicie. Jest bardzo inteligentna, potrafi słuchać i rzucić ostre docinki. Ma wszystko, czego potrzebuje świetna aktorka. Było to fascynujące doświadczenie. Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego. W pracy nad naszym przedstawieniem uczestniczył ten głos z kulturowej przeszłości, który przez lata się zmienił. To było piękne, móc przebywać razem z nią" - mówi Sher.

Mary Badham przyznaje, że rzadko wraca do filmu "Zabić drozda". Jak sama mówi, taki seans jest dla niej trudny, bo większość przyjaciół, którzy w nim wystąpili - już nie żyje. Nie stroni jednak od uczestnictwa w wydarzeniach związanych z samym filmem na uniwersytetach i innych, podobnych miejscach. "Ten film to część mojego życia" - przyznaje.

Po raz pierwszy Mary Bedham będzie można zobaczyć na scenie w amerykańskim Buffalo już 27 marca. Później przedstawienie ruszy w trasę po całych Stanach. Adaptację książki na potrzeby teatru napisał sam Aaron Sorkin ("The Social Network"). Sztuka wystawiana była już na Broadwayu w 2018 roku, ale jej ogromny sukces przerwała pandemia. W roli głównej występował w niej Jeff Daniels ("Głupi i głupszy"). Daniels nie wróci do roli Atticusa Fincha. Zastąpi go Richard Thomas.

