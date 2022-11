Po tym, jak Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka podczas ostatniej ceremonii rozdania Oscarów, przez jakiś czas był na cenzurowanym w Hollywood. Kilka po miesięcy po tych wydarzeniach gwiazdor decydował się wydać obszerne oświadczenie.

"Lista tych, których zraniłem, jest długa i znajdują się na niej: Chris, jego rodzina, wielu moich przyjaciół i bliskich, goście na sali i widzowie przed telewizorami. Zdradziłem zaufanie Akademii. Uniemożliwiłem nominowanym i laureatom świętowanie i bycie celebrowanymi za ich niesamowitą pracę. Jestem załamany" - stwierdził.

Teraz gwiazdor wrócił już na dobre do pracy, jednak nie wszyscy jego fani zdążyli już zapomnieć o tym incydencie. Gwiazdor w jednym z wywiadów przyznał, że zdaje sobie z tego sprawę. "Całkowicie rozumiem, jeśli ktoś nie jest gotowy. Uszanuję to i zostawię im na to przestrzeń" - powiedział.

Smith jednocześnie przyznał, że jego największym zmartwieniem jest to, jak jego zachowanie może wpłynąć na cały zespół, tworzący tę produkcję.

"Moim największym zmartwieniem jest mój zespół" - przyznał. Antoine[Fuqua - reż.] stworzył moim zdaniem swoje największe dzieło w karierze. Cały zespół stworzył coś najlepszego w ich dotychczasowej pracy. Mam głęboką nadzieję, że nie poniosą kary za moje zachowanie. Aktualnie nad tym pracuję, by uszanować i pozwolić widzom na to, by nie byli gotowi" - stweirdził Will Smith.

"Wyzwolenie": Co wiemy na temat filmu?

Will Smith wciela się w rolę zbiegłego z plantacji niewolnika, który dzięki swojemu sprytowi i sile przetrwania zdobywa upragnioną wolność.

Film zainspirowały zdjęcia zrobione w 1863 roku Peterowi, byłemu niewolnikowi, który dołączył do armii Unii w nadziei na odnalezienie swojej rodziny. Mężczyzna przeszedł do historii jako "wybatożony Peter".

