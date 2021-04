Will Smith nie będzie tam kręcił. W ramach protestu

21 czerwca tego roku w stanie Georgia miały rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu Antoine'a Fuquy zatytułowanego "Emancipation". Główną rolę zagra w nim Will Smith. W ramach protestu przeciwko wprowadzonemu w Georgii nowego prawa wyborczego, produkcja filmu wycofuje się z kręcenia zdjęć w tym stanie i najprawdopodobniej przeniesie się do Luizjany.

Reklama

Will Smith /Matthias Nareyek /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", producenci filmu "Emancipation" stracą na tych przenosinach około 15 milionów dolarów. To kwota, którą mogliby zaoszczędzić dzięki proponowanym przez stan Georgia ulgom podatkowym. Decyzja o przenosinach zdjęć do Luizjany spowodowana została zmianami w prawie wyborczym stanu Georgia, które wprowadzono dzięki podpisowi republikańskiego gubernatora stanu Briana Kempa. To efekt przegranej przez Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i jego twierdzeń o tym, że wybory zostały sfałszowane. Kandydat demokratów Joe Biden wygrał w Georgii jako pierwszy demokrata od dziesięcioleci.



Zmiany w prawie stanu Georgia mają na celu zmniejszenie liczby czarnoskórych wyborców biorących udział w głosowaniu. Nowe, restrykcyjne przepisy zabraniają m.in. podawania ludziom stojącym w kolejce do głosowania wody i pokarmów, zmniejszenie miejsc do głosowania korespondencyjnego, narzucenie głosującym korespondencyjnie nowych nakazów oraz inne, podobne restrykcje związane z procesem wyborczym.

Reklama

"W tym właśnie czasie nasz Naród stara się pogodzić ze swoją historią, próbując wyeliminować ślady instytucjonalnego rasizmu, by osiągnąć prawdziwą rasową sprawiedliwość. Nie możemy z czystym sumieniem zapewnić ekonomicznego wsparcia stanowi, który wprowadza regresywne prawa wyborcze wycelowane w ograniczenie liczby wyborców. Nowe prawa wyborcze stanu Georgia przypominają te wprowadzone pod koniec ery Rekonstrukcji, by uniemożliwić wielu Amerykanom głosowanie. Z żalem czujemy się zmuszeni do przenosin naszej produkcji do innego stanu" - napisali we wspólnym oświadczeniu Antoine Fuqua i Will Smith.

"Emancipation" to projekt realizowany dla platformy streamingowej Apple TV+. Apple zapłaciło za prawa do dystrybucji tego filmu 120 milionów dolarów. Will Smith wcieli się w nim w rolę niewolnika Petera, który postanawia uciec z plantacji po tym, jak podczas brutalnego biczowania prawie stracił życie. Scenariusz filmu oparto na prawdziwej historii kryjącej się za fotografią niewolnika opublikowaną w gazecie w maju 1863 roku.