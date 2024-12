Christopher Nolan: jego nowy film wzbudza duże zainteresowanie. Fabuły nie znają nawet aktorzy

Projekt, którego szczegóły są na razie trzymane w tajemnicy, ma być kontynuacją reżyserskiej serii Christophera Nolana po sukcesie "Oppenheimera". Okazuje się, że fabuła filmu jest skrzętnie ukrywana nie tylko przed widzami, ale też przed aktorami zaangażowanymi w projekt. Przyznał to podczas udziału w podcaście "The Dish" Tom Holland, który dołączył do obsady w październiku.

"Szczerze mówiąc... tak naprawdę nie wiem, o czym będzie. [...] Jestem bardzo podekscytowany, ale o projekcie było dość cicho. Spotkałam się z [Nolanem] i było super. W pewnym sensie luźno opowiedział o co chodzi i jestem pewny, że kiedy będzie gotowy, ogłosi o co chodzi" - mówił.

Christopher Nolan: gwiazdorska obsada nowej produkcji

Poza Tomem Hollandem w obsadzie owianego tajemnicą projektu znaleźli się także Matt Damon, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson oraz Anne Hathaway. Premiera jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku, a zdjęcia mają ruszyć z początkiem 2025 roku.

