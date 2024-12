Trzydzieści lat po premierze "Forresta Gumpa" Tom Hanks ponownie spotkał się na planie z częścią ekipy tego kultowego dziś filmu m.in. z Robin Wright, reżyserem Robertem Zemeckisem czy scenarzystą Erikiem Rothem. I tak powstał kolejny magiczny obraz "Here. Poza czasem" , którego głównym bohaterem jest pewien stuletni dom i jego mieszkańcy. Dzięki najnowszej technologii, możemy oglądać bohaterów zarówno jako nastolatków, jak i 80-letnich staruszków.

Pierwszoplanową postacią najnowszego filmu Zemeckisa jest Richard, grany przez Toma Hanksa. Według dziennikarzy Tom jest jednym z najbardziej lubianych, rodzinnych, czarujących i najlepiej zarabiających aktorów Fabryki Snów. Steven Spielberg twierdzi nawet, że "jest dobrem narodowym Ameryki".



Aktor ma też szczególny sentyment do Polski, a zwłaszcza do naszego "malucha", czyli Fiata 126 p. W 2016 roku Tom opublikował na swoich social mediach zdjęcie ze zlotu "maluchów", który odbywał się na Węgrzech. Kiedy Polacy zobaczyli ukochanego aktora przy kultowym polskim aucie, postanowili sprezentować mu małego fiata. Znaleziono odpowiedni egzemplarz, odrestaurowano go pod koniec 2017 roku i obdarowano nim aktora. Cztery lata później Hanks podarował ten egzemplarz na aukcję charytatywną, której zwycięzca przekazał 83500 dolarów Fundacji Hidden Heroes.

Patchworkowe rodziny

Urodził się 9 lipca 1956 roku w Concord w Kalifornii. Był trzecim z czworga dzieci pracownicy szpitala Janet Marylyn i kucharza Amosa Hanksa. Niestety małżeństwo jego rodziców nie trwało długo, rozwiedli się, gdy Tom miał zaledwie pięć lat. Zarówno mama, jak i ojciec szybko poznawali kolejnych partnerów i natychmiast się z nimi rozstawali. Po rozwodzie każde z nich jeszcze trzykrotnie zakładało rodziny. Ich dzieci non stop przeprowadzały się, zmieniały szkoły, musiały szukać nowych przyjaciół i adaptować się do kolejnych rodzin patchworkowych. Tom w ciągu pięciu lat przeprowadzał się z ojcem aż dziesięć razy.

W programie Oprah Winfrey przyznał, że po rozwodzie rodziców, kiedy zamieszkał z ojcem w jego domu, czuł się samotny, choć w pokoju miał liczne towarzystwo. "Przy trzecim małżeństwie ojca straciłem orientację co do liczby przyrodniego rodzeństwa. Gdy rysowaliśmy w szkole rodzinę, nie miałem pojęcia, jak wszystkich zmieścić na kartce. Narysowałem więc łóżka, na których spali. Pamiętam, że były wszędzie: w piwnicy, w kuchni, nawet na dachu domu. Druga żona ojca, rodowita Chinka, miała już czworo dzieci, nim się poznali. Spaliśmy wszyscy w jednym pokoju" - opowiadał.

Wcześnie został ojcem

"Nie piłem, nie paliłem i nigdy nawet nie próbowałem narkotyków. Za to w wieku 21 lat zostałem ojcem. I to był wyskok znacznie większy, niż mogłem sobie wyobrazić" - wspomina Hanks. A potem w wielu wywiadach podkreśla, że był zupełnie niedojrzały do założenia rodziny i wszystkim poleca małżeństwo, ale... po trzydziestce.

Choć wziął ślub z Samanthą Lewes i miał z nią dwójkę dzieci Colina i Elizabeth, po dziewięciu latach postanowił się rozwieść. Wtedy spotkał kobietę, którą nazywa "miłością swojego życia".

Wielka miłość Toma

Rita Wilson jest aktorką, piosenkarką i producentką. Para poznała się na planie "Bosom Buddies" w 1981 roku i już wtedy wszyscy dostrzegli, że coś ich do siebie przyciąga. Jednak w tamtym momencie do niczego między nimi doszło. Kiedy kilka lat później spotkali się na planie innej produkcji, wybuchło uczucie.

"Pamiętam, że spojrzeliśmy na siebie i zapytałem Ritę, czy to dla niej jest tak prawdziwe, jak dla mnie. Skinęła głową" - wspomina Hanks. Wzięli ślub w 1988 roku i do dzisiaj są razem. Tom został członkiem greckiego kościoła prawosławnego, bo przyjął religię Rity, której rodzice pochodzili z Grecji. Mają dwójkę dzieci i nadal lubią ze sobą pracować. Zagrali razem w "Bezsenności w Seattle" i wyprodukowali filmy "Moje wielkie greckie wesele" oraz "Mamma Mia", które okazały się ogromnym sukcesem.

Dwa Oscary z rzędu

Tom Hanks nigdy nie popadł w żadne nałogi. Nie był obiektem plotek. Jego drugie małżeństwo trwa nieprzerwanie od 36 lat. Do tego jest skromny, bo swoje dzieci wychowywał w dość niewielkim domu w Grecji, choć stać go było na najpiękniejsze wille świata. Ci, co mieli przyjemność go poznać, mówią, że jest dżentelmenem w dawnym stylu, który na spotkania przychodzi pół godziny przed czasem.

Ale przede wszystkim to utalentowany aktor, drugi w historii kina (po Spencerze Tracym), który zdobył statuetkę Oscara dwa razy z rzędu - pierwszą za rolę w "Filadelfii", drugą za tytułową w "Forreście Gumpie".

Życie jest jak pudełko czekoladek

Trzydzieści lat temu Hanks zagrał jedną z najważniejszych ról w historii kina ostatnich dekad. Wcielił się w autystycznego chłopaka z niedowładem kończyn, który stał się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie, spotykając po drodze słynne historyczne postaci, w tym prezydentów USA. Wypowiadane przez Forresta sentencje w filmie na stałe weszły do publicznego języka. Wszyscy pamiętamy jedną z nich: "Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi". Rola Gumpa wyznaczyła też kierunek dalszej kariery Hanksa, który w Hollywood stał się specjalistą od charyzmatycznych postaci.

Co ciekawe, Tom przyjął rolę zupełnie w ciemno. A ponoć odrzucił ją wcześniej John Travolta. Hanks nie czytał scenariusza, a natychmiast powiedział "tak". Po latach w wywiadach podkreślił, że mógłby zagrać cokolwiek, co wyszło spod pióra Erica Rotha. Dziś zrobił dokładnie to samo. Do "Here. Poza czasem" scenariusz napisali razem Zamenckis i Roth. U boku Toma zagrała Robin Wright, dla której również rola w "Forreście Gumpie" była przełomowa.

"Here. Poza czasem": O filmie

Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. To tu dla jednych wszystko się zaczyna, a dla innych kończy. Tutaj rozkwita miłość, spełniają się marzenia, rodzą się przyjaźnie, pasje i przychodzą rozczarowania. Twórcom udaje się w niezwykłej filmowej formie uchwycić istotę ludzkiego losu. Jego blaski i cienie, które wszyscy znamy bez względu na to skąd pochodzimy i gdzie przyszło nam żyć.