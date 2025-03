Wyciekły zdjęcia z planu widowiska! Zobacz gwiazdora w charakteryzacji

Od momentu ogłoszenia udziału Hollanda w filmie, fani zastanawiają się, kogo może zagrać. Choć początkowo spekulowano, że to on wcieli się w Odyseusza, ostatecznie ta rola trafiła do Damona. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Holland może być Telemachem - synem głównego bohatera, który w czasie jego nieobecności zmaga się z zalotnikami matki i próbuje odnaleźć ojca.

Reklama

Poza "Spider-Manem", filmy z udziałem Hollanda miały ostatnio mieszane recenzje. Czy współpraca z Nolanem pomoże mu wrócić na szczyt? Wszystko wskazuje na to, że Odyseja będzie kolejnym wielkim widowiskiem, a kolejne informacje o filmie tylko podsycają emocje.

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio.

W filmie wystąpią m.in.: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Mia Goth Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo oraz Charlize Theron. "The Odyssey" ma być najdroższym filmem w karierze Christophera Nolana.