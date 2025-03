Wyciekły nowe zdjęcia z "Odysei"! Imponująca kreacja gwiazdora

"Odyseja" - epicki projekt Christophera Nolana

Christopher Nolan przyzwyczaił nas do spektakularnych produkcji kinowych. Wystarczy wymienić "Incepcję", "Mrocznego rycerza" czy "Interstellar", by to udowodnić. Najnowszym filmem brytyjskiego reżysera i producenta będzie ekranizacja "Odysei" Homera, w którym wystąpi cała plejada gwiazd. Kogo zobaczymy na ekranie?

W filmie wystąpią m.in.: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Himesh Patel, Elliot Page, Bill Irwin oraz Samantha Morton. Fabuła ma ukazać podróż Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej.

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio.

Adaptacja "Odysei" Christophera Nolana będzie częściowo kręcona na Sycylii, która według naukowców była miejscem wędrówek Odyseusza w eposie Homera. Niektóre źródła podają, że część filmu będzie kręcona również na Wyspach Liparyjskich (dawniej: Eolskich). Wśród zapowiedzianych filmowych lokacji jest także Wielka Brytania oraz Maroko.

"Odyseja": Matt Damon i Zendaya na nowych zdjęciach z planu!

Na najnowszych zdjęciach, które wyciekły do sieci widzimy Matta Damona w spektakularnej przemianie do filmu. Aktor prezentuje umięśniony tors, który został poddany charakteryzacji. Obok gwiazdy stoi Zendaya w zwiewnej białej sukni. Zobacz zdjęcia tutaj!

