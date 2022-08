Wrześniowe premiery Netflixa: Wśród nich "Blondynka" i "Broad Peak"

Długo wyczekiwana premiera filmu "Blondynka" i polska produkcja "Broad Peak" to jedne z najciekawiej zapowiadających się nowości, które we wrześniu swoim użytkownikom proponuje platforma Netflix. Apetyt widzów może zaspokoić również doskonały serial dokumentalny "Chef’s Table", który tym razem dedykowany jest królowej włoskiej kuchni i jednemu z najpopularniejszych dań świata, pizzy. Sprawdzamy, co jeszcze streamingowy gigant przygotował dla swoich subskrybentów.

Ana de Armas jako Marilyn Monroe w filmie "Blondynka" /Netflix © 2022 /materiały prasowe