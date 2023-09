Reputację 87-latka nadszarpnęły kilka lat temu oskarżenia o to, że molestował seksualnie siedmioletnią wówczas adoptowaną córkę Dylan Farrow.

Woody Allen wszystkiemu zaprzeczył i chociaż oficjalnie nie został oskarżony, część aktorów, która z nim w przeszłości współpracowała, otwarcie się od niego odwróciła.

Allen i popularny serwis streamingowy Amazon mieli razem nakręcić cztery filmy, ale ostatecznie amerykańska firma z tego zrezygnowała. Pierwszy film z tej serii, komedia romantyczna "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" , który został już nakręcony, trafił na półkę.

Wygląda jednak na to, że zła passa opuściła artystę. Ostatnio Allen brylował na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie pojawił się ze swoją komedią "Niewierni w Paryżu" .

Artysta powiedział dziennikowi "De Standaard", że nie jest fanem wielkich festiwali, ale cieszy się, że jest w Wenecji. "Zawsze podziwiałem europejskich filmowców. Sam chciałbym być Europejczykiem" - mówił Amerykanin.

Zapytany o to, co sprawia mu największe trudności, Allen odpowiadał, że zgromadzenie pieniędzy na filmy.

"Najlepiej byłoby, gdyby ktoś po prostu podszedł do mnie i dał mi pieniądze. Wtedy nie musiałbym wykonywać wszystkich rozmów telefonicznych oraz odbywać spotkań" - powiedział reżyser.

Allen podkreślił jednak, że ma zasady, od których nie zamierza odstępować. "Producenci nigdy nie czytają scenariusza z wyprzedzeniem. Podczas castingu nie mają nic do powiedzenia" - wyznał Amerykanin.

Zapytany, skąd bierze energię do tworzenia nowych filmów, odpowiedział przewrotnie, że w sumie w życiu nie przepracował ani jednego dnia. "Tworzenie filmów nie jest takie trudne i robiłbym to, nawet gdyby nikt mi za to nie płacił" - zadeklarował reżyser.