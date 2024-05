Wolverine zostanie nowym Robin Hoodem. Do kin trafi dzięki studiu A24

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Studio A24 nabyło amerykańskie prawa do filmu "The Death of Robin Hood", jednego z najbardziej rozchwytywanych tytułów tegorocznych targów w Cannes. W obsadzie znaleźli się Hugh Jackman i Jodie Comer, a za reżyserię odpowiedzialny jest Michael Sarnoski ("Świnia").

Zdjęcie Hugh Jackman / materiały prasowe