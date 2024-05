"LARP": Debiut fabularny twórcy serialu "1670"

Trwają zdjęcia do filmu "LARP", który jest debiutem fabularnym reżysera serialu "1670", Kordiana Kądzieli. Ma to być zabawny i inteligentny film skierowany do nastolatków, opowiadający o "dojrzewaniu, pierwszej miłości, uniezależnianiu się od rodziny i poznawaniu swojej wewnętrznej siły".

"Nasz film kierowany jest do nastolatków - grupy wiekowej, będącej naszym zdaniem mocno zaniedbaną w kwestii bogactwa oferty filmowej, kierowanej właśnie dla nich. Mam wrażenie, że od kilku lat mamy do czynienia ze swoistą wyrwą w tym zakresie - zwłaszcza w rodzimym kinie. Podczas gdy w ostatnim czasie powstają dziesiątki udanych polskich filmów dla dzieci i jeszcze więcej jakościowej oferty dla dorosłych, wciąż brak dobrego krajowego kina skierowanego do właśnie do grupy nastolatków" - mówi Kordian Kądziela.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Barczewski o "Mistrzu" w Cannes: To pierwszy na świecie taki film! INTERIA.PL

"W 'LARPIE' dotykamy tematów istotnych dla współczesnej młodzieży - trudności w porozumieniu z rówieśnikami, bycia outsiderem w grupie, poszukiwaniu własnej tożsamości, próby znalezienia wspólnego języka z rodzicami, życie w rozbitej rodzinie, a wreszcie inicjacji seksualnej. Wszystkie ważne i trudne tematy staraliśmy się zawrzeć w możliwie atrakcyjnej dla młodej widza formie" - dodaje.

"LARP": O czym o to będzie? Kto w obsadzie?

Nad filmem pracują Kordian Kądziela i Michał Wawrzecki. W rolach głównych zobaczymy: debiutującego Filipa Zarębę, Martynę Byczkowską oraz Macieja Bisiorka, Agnieszkę Rajdę, Mikołaja Chilimończyka, Andrzeja Konopkę, Michała Balickiego, Huberta Łapacza, Filipa Łannika, Magdalenę Góźdź, Bartłomieja Topę oraz Edytę Olszówkę.



Zdjęcie Bartłomiej Topa na planie filmu "LARP"

"Pasją naszego głównego bohatera Sergiusza są terenowe gry w świecie fantasy czyli LARPy, które od wielu lat zyskują na popularności. LARPy odbywać się mogą w bardzo różnorodnych przestrzeniach, konwencjach i światach. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia graczy. W naszym filmie skupiamy się na dużych LARPach rozgrywanych w lesie opartych na świecie fantasy, podczas których dziesiątki graczy - w przygotowanych przez siebie kostiumach - ogrywają postaci próbujące osiągnąć swoje cele w scenerii przygotowanej przez organizatorów gry" - wyjaśnia reżyser.



Film opowiada o licealiście prześladowanym w szkole i w domu ze względu na dziwaczne hobby, czyli odgrywanie Elfa w grach LARP. 17-letni Sergiusz w świecie LARP jest męski, dzielny i podziwiany. Inaczej jest w rodzinie i wśród rówieśników, gdzie traktowany jest jak frajer. Pewnego dnia w jego szkole pojawia się nowa uczennica - piękna Helena. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Pewnego dnia Sergiusz odkrywa, że Helena także jest "nerdem" i w przebraniu bierze udział w LARPach. Podczas jednej z gier zbliżają się do siebie, jednak Helena chce, żeby to pozostało tajemnicą.

Trwają zdjęcia do filmu. Data premiery nie została jeszcze ustalona.