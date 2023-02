Wojciech Pokora urodził się 2 października 1934 r. w Warszawie. Ukończył Technikum Budowy Silników Samolotowych. Nim rozpoczął karierę aktorską, przez kilka lat pracował w FSO.

- Po ukończeniu Technikum Budowy Silników Samochodowych dostałem nakaz pracy na Żeraniu, w Fabryce Samochodów Osobowych, gdzie pracowałem ponad dwa lata. Założono tam wówczas amatorski zespół teatralny pod patronatem Teatru Powszechnego i postanowiłem się do niego zapisać. Tak, to czysty przypadek, że jestem aktorem i do dnia dzisiejszego podkreślam, że nie nadaję się do tego fachu. Oczywiście wykonuję go w miarę uczciwie, sumiennie, nawet powiedziałbym - z pokorą! - aktor mówił w rozmowie z "Tele Tygodniem".



Reklama

Wojciech Pokora najlepiej czuł się w teatrze

Wojciech Pokora ma na koncie wiele znakomitych ról filmowych, nigdy jednak nie ukrywał, że najlepiej czuł się na deskach teatru.

"Na początku mojej kariery zostałem zaangażowany do Teatru Dramatycznego i byłem przekonany, że jestem aktorem dramatycznym. Tak się jednak złożyło, że w tym teatrze grali też m.in. Zdzisław Leśniak czy Wiesław Gołas, którzy uwielbiali się mną bawić, ponieważ byłem bardzo łatwy do rozśmieszania. Za każdym razem to wykorzystywali i rozśmieszali mnie na scenie i poza sceną. Pewnego razu kompletnie ugotowany zbiegłem ze sceny wprost w ramiona dyrektora teatru, który zdenerwowany powiedział mi, że są też inne teatry, do których nadaję się bardziej, skoro ze mnie taki śmieszek" - przyznał Wojciech Pokora.

Był bardzo zamkniętym kolegą, a na scenie rozkwitał temperamentem. W swojej kruchej sylwetce i wysokim głosie uzyskiwał efekt niebywały, osoby naiwnej, osoby zaangażowanej, osoby ciągle zdumionej, zaskakiwanej tak o Wojciechu Pokorze mówił Olgierd Łukaszewicz.

Niezapomniany Wojciech Pokora 1 / 11 Wojciech Pokora, wybitny aktor filmowy i teatralny, nie żyje. Artysta zmarł w niedzielę, 4 lutego 2018 roku. Miał 83 lata. "Nie wyobrażam sobie, że Wojtka już nie będzie" - powiedziała Olga Lipińska, z którą aktor przez wiele lat współpracował przy jej telewizyjnym kabarecie. Przypomnijmy najsłynniejsze ekranowe wcielenia Wojciecha Pokory. Źródło: AKPA

Pokora zajmował się także reżyserowaniem komedii teatralnych. Jednym z jego ulubionych autorów był Ray Cooney, brytyjski mistrz współczesnej farsy, którego sztuki artysta reżyserował kilkakrotnie i to z wielkim sukcesem. "Mayday" Cooneya w reżyserii Pokory wystawiane jest od 1994 roku nieprzerwanie w Teatrze Bagatela w Krakowie. Sztuka święciła także triumfy w teatrach w Warszawie, Częstochowie, Wrocławiu i Katowicach. "Widać ludzie na świecie mają podobne poczucie humoru. Poza tym, to rzeczywiście kapitalny materiał komediowy. I zdecydowanie najlepsza sztuka Raya Cooneya" - twierdził Pokora.

Sukces spektaklu "Mayday" artysta uważał za swój osobisty sukces. "To ukoronowanie moich scenicznych wzlotów i upadków" - podkreślił w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Wojciech Pokora, próba medialna spektaklu "Chory z urojenia" w Teatrze 6. piętro / Piotr Wygoda / East News / East News

Wojciech Pokora na ekranach

Wojciecha Pokorę pamiętamy także z wielu wyrazistych kreacji telewizyjnych. W "Czterdziestolatku" wcielił się w postać inżyniera Mieczysław Gajnego, w "Alternatywach 4" oglądaliśmy go jako docenta Zenobiusza Furmana, wreszcie w "Zmiennikach" (na zdjęciu) zagrał Antoniego Kłuska, prezes klubu sportowego "Ogniwo".

Wojciech Pokora ma również na koncie wiele niewielkich ról w kinowych hitach. W "Rejsie" (1970) Marka Piwowskiego wcielił się w jednego z uczestników tytułowego rejsu, w " Misiu" Stanisława Barei zagrał pracownika Milicji Obywatelskiej i autora piosenek, z kolei w "Zezowatym szczęściu" Andrzeja Munka stworzył postać podchorążego w obozie - jego kreacja była jednak tak niewielka, że nie uwzględniono go w czołówce filmu.

Największą popularność i sympatię widzów przyniosła mu rola gosposi domowej Marysi w komedii "Poszukiwany, poszukiwana" Stanisława Barei. Aktor zdobył tym filmem ogromną popularność, ale było to dla niego przekleństwo. "To było przerażające. Kilkakrotnie zmieniałem numer telefonu, bo ludzie robili sobie żarty. Dzwonili i pytali, czy gosposia nie potrzebuje pracy. Na ulicy dzieci wołały za mną: 'Marysiu!' - wspominał.

"Był kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym i niepodrabialnym w historii polskiej komedii. Potrafił pokazać w jednej postaci, którą grał - czasami śmiesznej, czasami smutno-śmiesznej - czułość, tkliwość, bezradność, często złośliwość, choleryczność, tchórzliwość, serwilizm, interesowność, absurdalność, ale i niezależność, i szaleństwo. To wszystko jest w człowieku, tym wulkanie dobra i zła" - wspominał Pokorę ksiądz Andrzej Luter.

Wojciech Pokora: Ulubiona rola

W 2005 r. w rozmowie z dziennikarzem "Trybuny" Wojciech Pokora wyznał: "Coraz rzadziej zdarza mi się dobry humor. Bo i z czego tu się śmiać? Czasami mam wrażenie, że znalazłem się w domu wariatów, a świat kompletnie oszalał".

Był niezwykle skromny, a ponadto - jak mówiło się o nim w aktorskim środowisku - nieustannie dążył do zawodowej perfekcji. "Bardzo rzadko jestem zadowolony z granej przez siebie roli. Uważam, że mógłbym to zagrać lepiej" - mówił w tym samym wywiadzie.

Rola hrabiego Żorża Ponimirskiego w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" była ulubioną ekranową kreacją Wojciecha Pokory.

Miłość na całe życie

Miłością życia Wojciecha Pokory była żona Hanna, którą poznał, gdy byli jeszcze nastolatkami. Małżeństwo przetrwało ponad 60 lat, aż do śmierci aktora. Para miała dwie córki.

"Tak naprawdę to chyba byliśmy sobie przeznaczeni. Na początku naszej znajomości nie znosiłam Wojciecha, nie mogłam na niego patrzeć i gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że będzie moim mężem, tobym go najgrubszym flamastrem skreśliła na liście swoich znajomych. Wydawał mi się okropny, zarozumiały. Z czasem przyszła miłość... Mimo różnych przeszkód, a może właśnie dlatego, przetrwaliśmy. Moja mama, która początkowa go nie lubiła, bo co to za partia - aktor, później przepadała za nim"- Hanna Pokora mówiła o mężu w rozmowie z "Super Expressem".

Wojciech Pokora i jego żona zostali w 2014 roku nagrodzeni Srebrnymi Jabłkami magazynu "Pani".

Zdjęcie Wojciech Pokora z żoną i wnuczką Agatą Nizińską / Tomasz Urbanek/East News / East News

Zdjęcie Wojciech Pokora / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

Zobacz również:

Wojciech Pokora na scenie rozkwitał temperamentem

Pogrzeb Wojciecha Pokory. "Odszedł twórca ujmujący skromnością"