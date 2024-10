Włoski gwiazdor w nowej, emocjonującej roli! Zagra u boku legendy kina

"Maserati: The Brothers": gratka dla fanów motoryzacji

Produkcja "Maserati: The Brothers", wyreżyserowana przez Bobby’ego Moresco, ma opowiedzieć fascynującą historię rodziny, która stworzyła jedną z najsłynniejszych marek samochodowych na świecie. Film ma skupić się na założycielach marki - braciach Alfierim, Ettore i Ernesto - oraz na ich pasji do wyścigów. Plan zdjęciowy ma ruszyć wkrótce w malowniczej Bolonii.

Legenda światowego kina, Anthony Hopkins, którego najnowszą rolą był cesarz Wespazjan w historycznej serii "Those About to Die", tym razem wcieli się w złożoną postać finansisty, który pomógł braciom Maserati zrealizować ich marzenie o stworzeniu samochodowego imperium.

"Posiadanie Anthony'ego Hopkinsa na pokładzie to spełnienie marzeń. Jego niezrównana umiejętność wcielania się w złożone postacie podniesie poziom naszej historii" - mówi producent.

To już kolejna współpraca włoskiego producenta Iervolino z Moresco, po tym jak wcześniej wyprodukowali biograficzny film o Ferruccio Lamborghinim oraz współtworzyli głośny "Ferrari" w reżyserii Michaela Manna.

"Maserati: The Brothers": Michele Morrone dołącza do obsady

Michele Morrone, znany głównie z roli w filmach z serii "365 dni", podpisał kontrakt na udział w filmie u boku Anthony'ego Hopkinsa. Gwiazdor wcieli się w rolę Alfieri Il Maserati, który niemal przypłacił życiem wyścig o Puchar Mesyny i stał się symbolem odwagi oraz determinacji, jakie stoją za logo marki, na którym widnieje trójząb z Fontanny Neptuna.

Zdjęcie "365 dni: Ten dzień" / Netflix/Karolina Grabowska / materiały prasowe

"Jestem głęboko zaangażowany w promowanie włoskich aktorów na całym świecie, a obsadzenie Michele Morrone w tak ważnej roli jest krokiem w kierunku tego celu" - przyznał Iervolino, producent filmu.

Mężczyzna dąży do tego, by włoscy aktorzy zdobywali globalne uznanie, a jego nowa firma, The Andrea Iervolino Company, ma mu w tym pomóc.

Michele Morrone zyskuje coraz większą popularność nie tylko we Włoszech, ale także za granicą. Po sukcesie serii "365 dni" jego kariera nabiera rozpędu. Aktora zobaczymy niedługo w kolejnych wielkich produkcjach, takich jak "Zwyczajna przysługa 2" u boku Blake Lively i Anny Kendrick oraz w filmie "Uległość" z Megan Fox.

Włoskiego aktora reprezentuje Chuck James z Ascend Artist Representation.

