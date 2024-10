Fani produkcji braci Russo (seria "Avengers") z pewnością ucieszą się na wieść o premierze ich nowej produkcji. "The Electric State" to film przygodowy z elementami kina science fiction.

W głównych rolach w tej nostalgicznej opowieści o robotach występują Millie Bobby Brown, znana z kultowego serialu Stranger Things, oraz Chris Pratt, który zdobył serca widzów w "Strażnikach Galaktyki".

Reklama

Obok nich w produkcji zobaczymy również takie gwiazdy jak: Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito i Stanley Tucci.

Widzowie mogą oczekiwać pełnej emocji opowieści o przyjaźni, walce o wolność oraz zderzeniu świata ludzi i maszyn. Film oferuje także spektakularne efekty wizualne i unikalny klimat, który przeniesie nas w alternatywną rzeczywistość.

Film oparty jest na powieści graficznej autorstwa Simona Stålenhaga, znanego z niezwykłych wizji łączących elementy retrofuturyzmu i dystopii.

Wideo "The Electric State": Oficjalny teaser

"The Electric State": Opis filmu

"The Electric State" to spektakularny film, którego akcja toczy się w alternatywnej, futurystycznej wersji retro lat 90. ubiegłego wieku. Millie Bobby Brown wciela się w Michelle, osieroconą nastolatkę próbującą poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie czujące roboty wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, które niegdyś pokojowo nastawione, służyły ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera - genialnego młodszego brata Michelle, który - wbrew jej przekonaniom - jednak żyje.



Dlatego Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (Chris Pratt), słabo zarabiającym przemytnikiem i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w oryginalnej wersji dubbinguje Anthony Mackie). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców - i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.