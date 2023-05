Jak informuje portal "Variety", podjęta w 1971 roku decyzja o zakazie pokazywania w bangladeskich kinach indyjskich filmów miała na celu ochronę miejscowego przemysłu filmowego. Została ogłoszona tuż po ogłoszeniu niepodległości tego kraju. Dlatego choć bollywoodzkie filmy cieszą się w Bangladeszu ogromną popularnością, próżno było ich szukać na dużym ekranie. Wyjątek zrobiono tylko raz, w 2009 roku, kiedy do bangladeskich kin trafił "Wanted" z Salmanem Khanem. Spotkało się to z protestami miejscowych organizacji filmowych i po zaledwie tygodniu film zdjęto z ekranów.

Reklama

Władze Bangladeszu zniosły obowiązujący ponad 50 lat zakaz emisji filmów z Bollywood

W lutym 2023 roku doszło do przełomowej decyzji podjętej przez konsorcjum dziewiętnastu miejscowych organizacji filmowych. Ich członkowie doszli do porozumienia i zezwolili na zniesienie wprowadzonego ponad 50 lat temu zakazu. Zezwolono na dziesięć bollywoodzkich premier rocznie. Pierwszym beneficjentem tej decyzji jest efektowny "Pathaan", w którym w roli głównej wystąpił Shah Rukh Khan ("Czasem słońce, czasem deszcz"). Film 12 maja trafi do oficjalnej dystrybucji w całym kraju.

"Kino od zawsze było siłą, która łączyła narody, rasy i kultury. Przekracza granice, elektryzuje ludzi i odgrywa znaczącą rolę w ich zbliżaniu. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani faktem, że +Pathaan+, który odniósł ogromny sukces kasowy na całym świecie, będzie mógł teraz cieszyć widzów w Bangladeszu" - powiedział Nelson D’Souza odpowiedzialny za międzynarodową dystrybucję filmów studia Yash Raj Films.

Wyreżyserowany przez Siddhartha Ananda "Pathaan" opowiada historię tytułowego superagenta, który staje przed trudnym zadaniem ochronienia Indii przed groźną organizacją terrorystyczną. Film zarobił na całym świecie 130 milionów dolarów, stając się drugim najbardziej kasowym bollywoodzkim filmem w historii.

Zobacz też:

Jesse Eisenberg nakręci film w Lublinie. Można zgłosić się do statystowania

Elisabeth Moss, Kate Hudson i Kaia Gerber w jednym filmie. Zagrają w thrillerze