"Shell": O czym opowie nowy film?

"Shell" będzie drugą produkcją w reżyserskiej karierze Minghelli. Popularny aktor nakręcił wcześniej film "Moja gwiazda. Teen Spirit", w którym jedną z ról zagrała Agnieszka Grochowska. Teraz Mingella przeniesie widzów do najbliższej przyszłości, w której świat zdominowany jest przez obsesję piękna i młodości.

Jak informuje portal "Deadline", bohaterką thrillera "Shell" będzie zmagająca się z problemami aktorka Samantha (w tej roli Elisabeth Moss ), która przyjmuje propozycję stażu w firmie Shell, która oferuje swoim klientom zabiegi, dzięki którym już na zawsze pozostaną piękni i młodzi. Nowa posada diametralnie odmienia życie Samanthy, która zaprzyjaźnia się z prezeską firmy, przepiękną Zoe Shannon ( Kate Hudson ). Sytuacja się komplikuje, gdy coraz więcej pacjentów Shell znika bez śladu. Wśród nich jest gwiazda mediów społecznościowych, Chloe Benson (Kaia Gerber).

Reklama

"Shell": Twórcy są zachwyceni powstającą produkcją

Film "Shell" to wyjątkowo rozrywkowe kino gatunkowe pełne ikonicznych postaci i uniwersalnych tematów, które niewątpliwie zmuszą widzów do długich dyskusji po opuszczeniu sali kinowej. Jestem szczęśliwy, że będę mógł ożywić tę opowieść razem z niesamowitą obsadą i wspierającymi mnie producentami" - powiedział Max Minghella, zachwalając przy tym scenariusz autorstwa Jacka Stanleya ("Lou").

Scenarzystę pochwaliła też Elisabeth Moss. "To jeden z najbardziej unikalnych, rozrywkowych i wyjątkowych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytałam. To dla mnie zaszczyt, że będę częścią tego projektu. Pochlebia mi, że Max zaproponował właśnie mi tę postać, tak inną od wszystkich innych ról, jakie kiedykolwiek zagrałam. Razem pracowaliśmy przez lata na planie "Opowieści podręcznej", a teraz Max będzie mnie reżyserował. Podziwiam go jako twórcę" - dodała aktorka.

Zdjęcie Kate Hudson / materiały prasowe

Zobacz też:

Netflix szykuje kolejne nowości! Co zobaczymy na ekranach?

Emma Watson: Przerwa od aktorstwa czy definitywny koniec kariery?