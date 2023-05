Latem zeszłego roku portal "Screen Daily" poinformował, że bohaterami filmu "A Real Pain" będą dwaj kuzyni, którzy nie utrzymują ze sobą kontaktu, ale po śmierci babci postanawiają wyruszyć razem do Polski. Chcą zobaczyć miejscowość, z której pochodziła, a przy okazji dołączają do wycieczki po miejscach związanych z Holocaustem. Film wyprodukuje firma Fruit Tree, która wyprodukowała wcześniej reżyserski debiut Jesse'ego Eisenberga , film " When You Finish Saving The World ".

Jesse Eisenberg nakręci w Polsce film

"Relacja moich bohaterów jest zabawna, ale też trudna. To rozgrywająca się w tle niewiarygodnie dramatycznej historii słodko-gorzka opowieść o momencie, w którym uświadamiamy sobie, że nie do końca należymy tylko do siebie. Próbuję zadawać pytanie o to, czy współczesny ból jest ważny na tle prawdziwej historycznej traumy. Myślę, że przemówię do doświadczenia dzisiejszych trzydziestolatków, którzy wracają do miejsca, które jest dla nich obce, by uświadomić sobie, że nagle stało się ono bardzo prawdziwe" - powiedział Eisenberg o filmie "A Real Pain".

Do pracy nad filmem aktor zamierza zatrudnić większość ekipy, z którą nakręcił swój poprzedni film. Tych, którzy nie będą mogli przyjechać do Polski, Eisenberg zastąpi miejscowymi twórcami. "Na szczęście kręcę swój film w kraju, który ma niesamowitą filmową tradycję" - powiedział aktor.

Eisenberg pochodzi z rodziny żydowskiej, a jego przodkowie mieszkali kiedyś w Polsce. Aktor nie po raz pierwszy podejmie temat II wojny światowej. W 2020 roku premierę miał film "Niezłomni", w którym wcielił się w rolę Marcela Marceau.

Jesse Eisenberg kręci film w Lublinie. Można w nim wystąpić

Agencja aktorska Sceneria prowadzi nabór na statystów do filmu "A Real Pain". Zdjęcia mają odbywać się na przełomie maja i czerwca. Mogą zgłosić się mężczyźni i kobiety w dowolnym wieku. Występ ma zostać opłacony.

Aby zgłosić się do filmu, trzeba wysłać maila na: film@sceneria.com.pl z tytułem BAZA. W treści należy podać imię, nazwisko, wiek, numer telefonu i przesłać aktualne zdjęcie twarzy i sylwetki. Agencja ma się odezwać telefonicznie.

