Międzynarodowe People's Jury obradowało w składzie: Alberto Calabrese (Włochy), Sara Carotenuto (Włochy), Giulia Diplotti (Włochy), Dominika Konopielko (Polska), Marlene Langbein (Holandia), Jenni Leppihuhta (Finlandia), Aleksander Młyński (Polska), Kinga Molińska (Polska), Han Nguyen (Holandia), Jack Underwood (Holandia), Jakub Wanat (Polska), Liisa Wang (Finlandia).

People's Jury to grono pasjonatów kina i kultur Azji, wybranych spośród zgłoszeń nadesłanych z czterech europejskich krajów: Finlandii, Niderlandów, Polski i Włoch. Dwanaście osób przyjeżdża do Warszawy, żeby wspólnie uczestniczyć w warsztatach i toczyć gorące dyskusje o festiwalowych filmach. Projekt realizowany jest przez Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków we współpracy z partnerskimi festiwalami Pięciu Smaków: Udine Far East Film Festival, CAMERA JAPAN Festival i Helsinki Cine Aasia.

Reklama

"Wiosenna fala": Uniwersalny obraz pokoleniowej traumy

Na zwycięzcę tegorocznej sekcji Nowe Kino Azji Międzynarodowe People’s Jury 2021 wybrało film "Wiosenna fala". "Wiosenna fala" to uniwersalny obraz pokoleniowej traumy ukazany z kobiecej perspektywy, który subtelnie podkreśla niezdrową dynamikę relacji rodzinnych. Swoją silną wizją reżyserską twórczyni łączy elementy oniryczne ze spojrzeniem na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Chin, co wynosi tradycyjny gatunek dramatu obyczajowego na wyższy poziom. Autentyczność "Wiosennej fali" może okazać się kojącym i budującym doświadczeniem dla każdego.

Wideo Spring Tide Trailer #1 (2020) | Movieclips Indie

Międzynarodowe People’s Jury 2021 przyznało wyróżnienie filmowi "Anatomia czasu". "Anatomia czasu" jawi się jako żywy obraz natury czasu, jako narracja, która mierzy się z tematem cyklu życia i śmierci, i jako opowieść oddająca istotę ludzkich wspomnień.

Wideo ‘Anatomy Of Time’: first trailer for Venice Horizons title (exclusive)

15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków kończy się dopiero 29 listopada. Do tego czasu można oglądać filmy online na stronie internetowej festiwalu.

Czytaj również:

Znana aktorka nieuleczalnie chora



Piękna ona, piękny on. To był romans wszech czasów

Najsłynniejsza kradzież w historii polskiego kina